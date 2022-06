Union stelde donderdag Karel Geraerts voor als nieuwe coach voor komend seizoen. De veertigjarige Limburger ondertekende een contract voor onbepaalde duur. Het wordt zijn eerste avontuur als T1. Op zijn voorstelling toonde Geraerts zich zeer tevreden met de kans. 'Ik ben fier dat de club aan mij dacht', liet hij noteren.

'Ik ben Union zeer erkentelijk', begon Geraerts. 'Ik had bij het vertrek van Felice (Mazzu, nvdr.) naar Anderlecht niet meteen gedacht dat ze bij mij zouden uitkomen. Ze hebben mij snel gecontacteerd. Dat geeft mij vertrouwen. Vanaf dat moment heb ik niet meer getwijfeld. Ik heb de stap enkel met mijn vrouw overlegd. Dat volstond. Met Felice heb ik niet overlegd. Hij vroeg me wel hem te volgen naar Anderlecht. Daar heb ik ook over nagedacht, maar ik heb snel besloten te blijven. Ik ben hier op mijn gemak, ik hou van deze club. Dat is een gevoel dat onbetaalbaar is.'

Geraerts was de voorbije drie seizoenen assistent in het Joseph Mariënstadion. Hij begint nu aan zijn eerste klus als hoofdcoach. 'Het is een voordeel dat ik hier al drie jaar ben', legde Geraerts uit. 'Je moet als hoofdcoach altijd ergens beginnen. Ik vind het positief dat dat dan hier is. Ik ken de club en haar project. Je weet in het voetbal nooit of je helemaal klaar bent om T1 te worden. Maar als situaties zich aandienen, moet je je kans grijpen.' Union werd na een heel seizoen aan de leiding te hebben gestaan in de Jupiler Pro League vicekampioen.

Met coach Felice Mazzu (Anderlecht) en topschutter Deniz Undav (Brighton) vertrokken al twee belangrijke pionnen, maar Geraerts vreest geen leegloop. 'Natuurlijk is er na zo'n seizoen interesse voor onze coach en spelers', legde hij uit. 'Zo gaat dat in het moderne voetbal. We hebben prachtige resultaten gehaald en dat zien andere teams ook. Maar het is niet zeker dat er nog jongens vertrekken. Het zou kunnen, en als het gebeurt, heb ik er vertrouwen in dat ze goed zullen vervangen worden. Zo gaat dat bij Union. Het zullen niet de grootste namen zijn, maar het zullen wel spelers zijn met kwaliteiten, die passen binnen de groep. Ik heb geen garanties gekregen, maar ik vertrouw op onze directie en sportief directeur. Er zitten hier veel capabele mensen.'

Geraerts zag zijn spelers nog niet - de vakantie loopt nog na de Champions' play-offs - maar hij nam wel al contact op met sommige jongens. 'Ik wilde al eens polsen, de situatie op de club uitklaren. Dat is belangrijk. Op 20 juni beginnen we met de voorbereiding, zonder de internationals.'

De visie van de coach Geraerts is nog niet gekend. Zelf benadrukte hij donderdag vooral elke wedstrijd te willen winnen. 'Dat primeert', knikte hij. 'Ik wil elke wedstrijd winnen, met goed voetbal. Ik heb een grote carrière gehad als speler en met veel grote coaches samengewerkt. Als assistent heb ik bij Union gewerkt met Thomas (Christiansen, nvdr.) en Felice (Mazzu, nvdr.). Ik heb van iedereen bijgeleerd, ook van Chris (O'Loughlin, nvdr.), onze sportief directeur. Ik maak daar mijn eigen mix van, met mijn eigen persoonlijkheid. Of we opnieuw de play-offs willen halen? Daar ga ik nu niet op ingaan. We werken stap voor stap. Onze focus ligt op de eerste competitiematchen en de voorrondes in de Champions League. Daarna zien we wel.'

Geraerts wilde niet meegaan in de veronderstelling dat het wel eens een moeilijk seizoen zou kunnen worden voor Union. 'Het wordt een geweldige uitdaging, maar geen moeilijke uitdaging. We stappen het seizoen in met dezelfde filosofie. Het voorbije seizoen heeft heel België Union leren kennen. We willen doorgaan op dat positief elan', eindigde hij.

'Ik ben Union zeer erkentelijk', begon Geraerts. 'Ik had bij het vertrek van Felice (Mazzu, nvdr.) naar Anderlecht niet meteen gedacht dat ze bij mij zouden uitkomen. Ze hebben mij snel gecontacteerd. Dat geeft mij vertrouwen. Vanaf dat moment heb ik niet meer getwijfeld. Ik heb de stap enkel met mijn vrouw overlegd. Dat volstond. Met Felice heb ik niet overlegd. Hij vroeg me wel hem te volgen naar Anderlecht. Daar heb ik ook over nagedacht, maar ik heb snel besloten te blijven. Ik ben hier op mijn gemak, ik hou van deze club. Dat is een gevoel dat onbetaalbaar is.' Geraerts was de voorbije drie seizoenen assistent in het Joseph Mariënstadion. Hij begint nu aan zijn eerste klus als hoofdcoach. 'Het is een voordeel dat ik hier al drie jaar ben', legde Geraerts uit. 'Je moet als hoofdcoach altijd ergens beginnen. Ik vind het positief dat dat dan hier is. Ik ken de club en haar project. Je weet in het voetbal nooit of je helemaal klaar bent om T1 te worden. Maar als situaties zich aandienen, moet je je kans grijpen.' Union werd na een heel seizoen aan de leiding te hebben gestaan in de Jupiler Pro League vicekampioen. Met coach Felice Mazzu (Anderlecht) en topschutter Deniz Undav (Brighton) vertrokken al twee belangrijke pionnen, maar Geraerts vreest geen leegloop. 'Natuurlijk is er na zo'n seizoen interesse voor onze coach en spelers', legde hij uit. 'Zo gaat dat in het moderne voetbal. We hebben prachtige resultaten gehaald en dat zien andere teams ook. Maar het is niet zeker dat er nog jongens vertrekken. Het zou kunnen, en als het gebeurt, heb ik er vertrouwen in dat ze goed zullen vervangen worden. Zo gaat dat bij Union. Het zullen niet de grootste namen zijn, maar het zullen wel spelers zijn met kwaliteiten, die passen binnen de groep. Ik heb geen garanties gekregen, maar ik vertrouw op onze directie en sportief directeur. Er zitten hier veel capabele mensen.' Geraerts zag zijn spelers nog niet - de vakantie loopt nog na de Champions' play-offs - maar hij nam wel al contact op met sommige jongens. 'Ik wilde al eens polsen, de situatie op de club uitklaren. Dat is belangrijk. Op 20 juni beginnen we met de voorbereiding, zonder de internationals.' De visie van de coach Geraerts is nog niet gekend. Zelf benadrukte hij donderdag vooral elke wedstrijd te willen winnen. 'Dat primeert', knikte hij. 'Ik wil elke wedstrijd winnen, met goed voetbal. Ik heb een grote carrière gehad als speler en met veel grote coaches samengewerkt. Als assistent heb ik bij Union gewerkt met Thomas (Christiansen, nvdr.) en Felice (Mazzu, nvdr.). Ik heb van iedereen bijgeleerd, ook van Chris (O'Loughlin, nvdr.), onze sportief directeur. Ik maak daar mijn eigen mix van, met mijn eigen persoonlijkheid. Of we opnieuw de play-offs willen halen? Daar ga ik nu niet op ingaan. We werken stap voor stap. Onze focus ligt op de eerste competitiematchen en de voorrondes in de Champions League. Daarna zien we wel.' Geraerts wilde niet meegaan in de veronderstelling dat het wel eens een moeilijk seizoen zou kunnen worden voor Union. 'Het wordt een geweldige uitdaging, maar geen moeilijke uitdaging. We stappen het seizoen in met dezelfde filosofie. Het voorbije seizoen heeft heel België Union leren kennen. We willen doorgaan op dat positief elan', eindigde hij.