Knack had een gesprek met Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. Een voorsmaakje. 'Ik ben ambitieus genoeg om nu al te zeggen dat we voor de titel moeten gaan.'

Karel Van Eetvelt was tot voor kort ceo van Febelfin, de overkoepelende organisatie van de Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen. Begin dit jaar werd hij, samen met de Vlaamse media- en sportondernemer Wouter Vandenhaute, door Marc Coucke gevraagd om Anderlecht uit het moeras te trekken waarin het de afgelopen jaren verzeild was geraakt.

Intussen trok Coucke zich terug en nam Vandenhaute plaats op de voorzittersstoel.

Waarop mogen we u afrekenen op het einde van het seizoen?

Karel Van Eetvelt: Op de eindklassering. Ik ben ambitieus genoeg om nu al te zeggen dat we voor de titel moeten gaan. Anderlecht heeft geen andere optie dan de beste van het land te zijn.'

'Ik heb veel appreciatie voor clubs die het de afgelopen jaren goed gedaan hebben. Club Brugge in de eerste plaats, maar ook Charleroi, Genk en Antwerp. Dat creëert spanning. Concurrentie van anderen houdt ons wakker en maakt ons sterker.'

Fouten uit het verleden

Deze club had na het seizoen 2018/19 een recordverlies van 27 miljoen euro en een negatief vermogen.

Van Eetvelt: 'Een dramatisch resultaat.'

Dat hangt als een zwaard van Damocles boven de c lub.

Van Eetvelt: 'Potentieel wel, alleen werk je hier met privéaandeelhouders. Zolang zij hun middelen ter beschikking blijven stellen van de club hoeft dat niet zo te zijn. Alleen weet je in de zakenwereld dat, als wij er nu niet in slagen om het tij te keren, het niet goed komt. Vincent en Wouter investeren elk 3 miljoen euro in Anderlecht. Dat is het beste bewijs dat ze in dit project geloven.'

U gaat met de grove borstel door de veel te grote kern van 50 spelers. Minstens 16 spelers moeten weg, onder wie grote namen zoals Nacer Chadli en Adrien Trebel. Hier is sprake van een zeer grote kapitaalvernietiging.

Van Eetvelt: 'Dat is het gevolg van beslissingen van voor mijn komst. Die fouten uit het verleden moeten we rechtzetten, en we moeten verhinderen dat er opnieuw zotte transfers worden gedaan.'

En wat gaat u doen met de hoge jaarsalarissen, zoals 3 miljoen euro voor Trebel, die nauwelijks speelde?

Van Eetvelt: 'Wouter en ik hebben de voorbije drie maanden hard gewerkt om een analyse te maken van de club, ook financieel. Goede voetballers zullen hier nog altijd goed betaald worden, maar het zal minder zijn dan vroeger. Dat is vastgelegd in duidelijke loontargets, en die zijn van een andere orde dan tijdens de voorbije twee seizoenen. Een loon van 3 miljoen euro aanbieden is boven onze stand.'

Toekomstplan voor talenten

Hoe voorkom je dat toptalenten als Jérémy Doku en Yari Verschaeren de club verlaten zodra er een aantrekkelijk bod komt uit het buitenland?

Van Eetvelt: 'Ons businessmodel draait op de eigen jeugd. Toch weet je dat de grootste talenten op een bepaald moment zullen vertrekken, maar nu is dat nog niet het juiste moment voor hen. Ze kunnen hier beter nog enkele jaren rijpen. Dat lijkt me verstandiger dan elders op de reservebank te belanden.'

'De twee spelers die u noemt, hebben mooie dingen laten zien, maar de eerste is net 18 geworden, de tweede wordt volgende week amper 19 jaar. Er zijn weinig clubs in de wereld die zulke jonge talenten een kans geven in het eerste elftal.'

'We maken met hen én hun ouders een toekomstplan dat verder gaat dan voetbal. Hopelijk wordt hun hoofd niet zot gemaakt door makelaars.' (enkele dagen na dit gesprek raakte bekend dat het 16-jarige toptalent Roméo Lavia vertrekt naar Manchester City, nvdr)

Speelt Vincent Kompany daarin een rol?

Van Eetvelt: 'Absoluut. Killian Sardella en Marco Kana hebben onlangs verlengd. Vincent heeft een goed contact met die jonge gasten. Net als Anthony Vandenborre, trouwens.'

Blijft hij?

Van Eetvelt: 'Zijn ervaring is heel interessant voor jonge spelers. Hij is weer aan het trainen met de groep. We hebben een idee over hoe we verder met hem moeten werken, meer kan ik daar nu niet over zeggen. Hij blijft belangrijk voor Anderlecht.'

