Karel Van Eetvelt heeft op de eerste Raad van Bestuur van Anderlecht in 2021 zijn ontslag aangeboden. De 54-jarige Van Eetvelt verlaat op 1 april de club. Hij zal dan exact één jaar aan het roer hebben gestaan van paars-wit. Zijn opvolger wordt Jos Donvil, die nu al de operationele leiding binnen de club had. Het is de zoveelste bestuurlijke verschuiving bij paars-wit in korte tijd. Wouter Vandenhaute werd intussen door de Raad van Bestuur officieel tot voorzitter benoemd.

Op 14 januari vorig jaar stelde Anderlecht Karel Van Eetvelt voor als nieuwe CEO. Op 1 april begon hij ook effectief aan zijn functie. Het werd voor Anderlecht geen makkelijk jaar. Sportief liep het allesbehalve van een leien dakje en extrasportief kampte de club met een hoge schuldenberg.

'Ik ben Karel dankbaar voor wat hij in het voorbije jaar voor de club heeft gerealiseerd', reageerde Wouter Vandenhaute. 'We zijn in zeer moeilijke omstandigheden moeten starten, Karel als CEO en ik als adviseur. Samen ontwikkelden we een duidelijk herstelplan, werkten we aan een betere interne structuur en zetten we ook een scherp sportief kader neer. Zonder Karel was dat op deze korte tijd nooit gelukt. Sinds ik voorzitter ben geworden, is onze rolverdeling veranderd, en nu ik officieel benoemd ben, heeft Karel beslist om terug te treden.'

Vandenhaute werd door de Raad van Bestuur woensdag officieel tot voorzitter benoemd. De ondernemer had die functie in juni vorig jaar aanvaard, maar moest eerst nog zijn aandelen in het spelersagentschap Let's Play verkopen. Dat is tijdens de kerstvakantie gebeurd.

Van Eetvelt zelf gaf aan tijd nodig te hebben om na te denken over zijn toekomst. 'Ik verlaat straks deze job, maar neem geen afscheid van de club', zei hij. 'Samen met een fantastisch team van medewerkers heb ik me in het voorbije jaar ingezet om de club van mijn hart terug in beter vaarwater te krijgen. We mogen blij zijn met waar we vandaag staan, maar de weg is nog lang. Ik wens iedereen bij de club uit de grond van mijn paarswitte hart moed en volharding om te geraken waar Anderlecht thuis hoort: aan de top. Voor Anderlecht mogen werken was een jongensdroom. Het blijft voor altijd de club van mijn hart en ik zal ze blijven steunen waar mogelijk. Ik ga de huidige leiding de komende maanden helpen om de overgang vlot te laten verlopen. Ik ga de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken.'

Jos Donvil, die al een tijd de operationele leiding binnen de club in handen had, is de nieuwe CEO. Hij was heel enthousiast over zijn nieuwe functie. 'Samen met Wouter en Peter neem ik de challenge op om onze club te helpen de plaats terug in te nemen waar ze thuis hoort, namelijk aan de top', reageerde hij. 'Ik wil Karel bedanken voor alles wat hij in het voorbije jaar voor de club heeft gedaan.'

Op 14 januari vorig jaar stelde Anderlecht Karel Van Eetvelt voor als nieuwe CEO. Op 1 april begon hij ook effectief aan zijn functie. Het werd voor Anderlecht geen makkelijk jaar. Sportief liep het allesbehalve van een leien dakje en extrasportief kampte de club met een hoge schuldenberg. 'Ik ben Karel dankbaar voor wat hij in het voorbije jaar voor de club heeft gerealiseerd', reageerde Wouter Vandenhaute. 'We zijn in zeer moeilijke omstandigheden moeten starten, Karel als CEO en ik als adviseur. Samen ontwikkelden we een duidelijk herstelplan, werkten we aan een betere interne structuur en zetten we ook een scherp sportief kader neer. Zonder Karel was dat op deze korte tijd nooit gelukt. Sinds ik voorzitter ben geworden, is onze rolverdeling veranderd, en nu ik officieel benoemd ben, heeft Karel beslist om terug te treden.' Vandenhaute werd door de Raad van Bestuur woensdag officieel tot voorzitter benoemd. De ondernemer had die functie in juni vorig jaar aanvaard, maar moest eerst nog zijn aandelen in het spelersagentschap Let's Play verkopen. Dat is tijdens de kerstvakantie gebeurd. Van Eetvelt zelf gaf aan tijd nodig te hebben om na te denken over zijn toekomst. 'Ik verlaat straks deze job, maar neem geen afscheid van de club', zei hij. 'Samen met een fantastisch team van medewerkers heb ik me in het voorbije jaar ingezet om de club van mijn hart terug in beter vaarwater te krijgen. We mogen blij zijn met waar we vandaag staan, maar de weg is nog lang. Ik wens iedereen bij de club uit de grond van mijn paarswitte hart moed en volharding om te geraken waar Anderlecht thuis hoort: aan de top. Voor Anderlecht mogen werken was een jongensdroom. Het blijft voor altijd de club van mijn hart en ik zal ze blijven steunen waar mogelijk. Ik ga de huidige leiding de komende maanden helpen om de overgang vlot te laten verlopen. Ik ga de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken.' Jos Donvil, die al een tijd de operationele leiding binnen de club in handen had, is de nieuwe CEO. Hij was heel enthousiast over zijn nieuwe functie. 'Samen met Wouter en Peter neem ik de challenge op om onze club te helpen de plaats terug in te nemen waar ze thuis hoort, namelijk aan de top', reageerde hij. 'Ik wil Karel bedanken voor alles wat hij in het voorbije jaar voor de club heeft gedaan.'