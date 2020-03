Sport/Voetbalmagazine brengt een portret van Karel Van Eetvelt, de nieuwe CEO van Anderlecht. Daarin staat ook een passage over zijn voetbalverleden. Zo speelde hij nog tégen paars-wit en huidig hoofdtrainer Frankie Vercauteren.

In 1972 neemt Van Eetvelt senior zijn zoon Karel, op dat moment zes jaar, een keer mee naar een match van Anderlecht, op verplaatsing bij Lierse. De voetballiefhebbers in de familie Van Eetvelt supporteren voor paars-wit. Ook naar matchen van de plaatselijke voetbalclub, SV Bornem, mag Karel mee. Maar een aansluiting zit er niet meteen in. Zijn vader ziet hem liever schaken of atletiek beoefenen.

Thuis imiteert Karel weleens loper Ivo Van Damme. Op andere momenten trekt hij een geel T-shirt aan waarin hij zich Eddy Merckx waant. Karel houdt van veel sporten. In 1976 en 1980 doopt hij de ouderlijke tuin om tot het decor van de plaatselijke Olympische Spelen, die hij met zijn buurjongens afwerkt.

Voetballen tegen Anderlecht

Op zijn vijftiende sluit hij zich in zijn thuisgemeente dan toch aan bij SV Bornem. Hij speelt er meestal als rechtsmidden. 'Ik was tweevoetig, redelijk snel en ik had wel wat techniek', zegt Van Eetvelt aan Sport/Voetbalmagazine. 'Maar mijn grote minpunt was dat ik niet hard genoeg was. Ik liet me te vaak doen.'

Toch mag hij op zijn 18e debuteren bij de A-ploeg, in de toenmalige derde klasse. Ook bij matchen op Union en Roeselare haalt hij het eerste team, maar echt vaak lukt hem dat niet.

Wel op zijn 'palmares': een oefenmatch tegen Anderlecht. 'In 1986 was dat', zegt Van Eetvelt. 'Theo Custers stond toen bij ons in doel. Bij Anderlecht speelden mannen als Juan Lozano, Arnor Gudjohnsen en Frank Vercauteren.' Vercauteren is nu de hoofdtrainer van Anderlecht. 'Ik heb het hem al eens gevraagd, maar hij weet natuurlijk niet meer dat hij ooit nog tegen mij speelde.' (lacht)

Karel Van Eetvelt voetbalt nadien nog ettelijke jaren op amateurniveau. Wanneer hij als 36-jarige zijn kruisbanden scheurt, zet hij zijn voetbalcarrière stop.

Lees het volledige portret in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 maart.

