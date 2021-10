Met Karim Belhocine als opvolger voor de plots vertrokken Luka Elsner koos KV Kortrijk voor zekerheid en continuïteit.

Van een gebrek aan drive kon je Karim Belhocine vrijdagavond op Club Brugge alvast niet beschuldigen. Vaak stond hij zelfs op het veld, om zijn spelers aan te moedigen en mee te sturen, maar altijd met een positieve ingesteldheid. Zelfs toen hem na de wedstrijd gevraagd werd of Kortrijk geen terechte penalty werd onthouden, ging hij daar niet op in. 'Dat kan ik niet beoordelen.' Zo enthousiast hij in zijn werk op het veld en langs de lijn is, zo ingetogen en kort van stof presenteert Belhocine zich tegenover de buitenwereld. Dat deed hij ook al voorheen bij Charleroi, en dat verandert niet bij Kortrijk. 'Niet ik ben belangrijk, maar mijn spelers', is zijn devies. Daarom laat hij zelden of nooit het achterste van zijn tong zien. Toch aarzelde Kortrijk geen moment toen het na het plotse vertrek van Luka Elsner op zoek moest naar een nieuwe trainer. Belhocine was de enige kandidaat met wie de club praatte, en na de terugkeer van algemeen directeur Matthias Leterme uit het buitenland was de zaak meteen rond. 'Zodra ik met Matthias aan tafel zat, waren we het eens dat we voor Karim gingen', zegt sportief directeur Rik Foulon. 'Hij kent het huis en de Belgische competitie. Met hem kunnen we meteen de knop omdraaien, hij heeft geen inloopperiode nodig. Wij kiezen voor een houvast.' Maandagmiddag kreeg Belhocine Gunther Van Handenhoven als assistent. In amper drie dagen (hij leidde vorige week dinsdagochtend zijn eerste training) kon Karim Belhocine weinig eigen accenten leggen. Hij koos voor dezelfde elf in dezelfde formatie en zag op Club geen weifelend of aangeslagen team. Kortrijk voetbalde vanaf minuut één enthousiast, met lef en open vizier. In plaats van een dubbele afweergordel op te trekken speelde het vrank en vrij, en niemand kan voorspellen hoe de wedstrijd afloopt wanneer de bezoekers op het uur nog een verdiende penalty hadden gekregen. Belhocine trof naar eigen zeggen een goed groepsgevoel aan en vond het vooral knap hoe zijn spelers na de 2-0 terugvochten. Zijn werkpunten voor de komende weken? 'Een betere afwerking en sommige defensieve situaties. Als je vier zuivere kansen krijgt op Club en niet scoort, kan je hier moeilijk een resultaat halen.' Ook sportief directeur Rik Foulon weet hoe dat komt. 'In het begin van het seizoen is hard gewerkt aan defensieve stabiliteit, collectieve organisatie bij balverlies. Het voetballen naar voor, het afstemmen van de kwaliteiten op mekaar, de symbiose in de spits, ... Dat is het volgende punt waar we aan toe moesten komen. Dat zie je nog, op dit moment.' Foulon kent Belhocine al lang en is overtuigd dat Kortrijk de goeie keuze maakte, ook al opteerde het in februari met Elsner voor een heel andere aanpak. 'Karim heeft een zeer energieke stijl als trainer. Als speler was hij al heel belangrijk voor zijn trainers, omdat hij in de kleedkamer voor een goeie teamspirit zorgde. Dat maakte van hem altijd een heel belangrijke schakel in de groep. Ook als hulptrainer steunde hij altijd de coach.' Dat hij niet steeds het laatste woord wil hebben, is niet nieuw: 'Ook als voetballer was hij iemand die de anderen aan het woord liet.' Foulon vond dat Belhocine ook de omslag naar hoofdtrainer goed maakte: 'Bij ons deed hij dat in erg moeilijke omstandigheden prima. Bij Charleroi maakte hij een goed eerste seizoen en een goeie start in zijn tweede seizoen. Ook later waren het meestal wedstrijden die Charleroi even goed in zijn voordeel had kunnen beslechten.' Van de nieuwe trainer wordt verwacht 'waar bijna alle eersteklasseploegen vandaag voor opteren: tegendruk zetten, totaalvoetbal brengen, vanuit een gesloten blok waaruit iedereen mee moet, naar voor en naar achter. In een erg gesloten competitie, met bijna alle ploegen die aan mekaar gewaagd zijn, maken details het verschil.'