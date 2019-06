Sporting Charleroi heeft Karim Belhocine aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat maakten de Karolo's vrijdagavond bekend.

De 41-jarige Belhocine komt over van RSC Anderlecht, waar hij assistent-trainer was en de laatste maanden van vorig seizoen na het ontslag van Fred Rutten T1 ad interim. De Franse Algerijn vervangt op de bank van Charleroi Felice Mazzu, die naar landskampioen KRC Genk verhuisde.

Hij ondertekende in het Stade du Pays de Charleroi een contract van onbepaalde duur.

Frank Defays, ex-speler van Charleroi, wordt zijn rechterhand. Maandagnamiddag stelt Charleroi zijn nieuwe coach voor.

Anderlecht bevestigt het vertrek van Belhocine eveneens in een bericht op Twitter. 'Karim Belhocine wordt trainer van Charleroi. We willen hem bedanken voor zijn leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel en tomeloze inzet. Hij was erg geliefd, zowel bij de staf, de spelers als bij de fans. Veel succes in je verdere carrière, Karim', klinkt het.

Belhocine speelde als centrale verdediger bij onder meer Virton, Kortrijk, Standard, Waasland-Beveren en AA Gent. Bij de Buffalo's zette hij in 2015 een punt achter zijn spelerscarrière. Daarna werd hij assistent van Johan Walem bij Kortrijk en na diens ontslag tijdelijk T1.

In oktober 2017 verhuisde Belhocine naar Anderlecht om er assistent van Hein Vanhaezebrouck te worden. Vorig seizoen was hij twee keer T1 ad interim, eerst na het ontslag van Vanhaezebrouck, daarna na het vertrek van Fred Rutten.