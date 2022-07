Karim Belhocine staat te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen. De Krant van West-Vlaanderen schotelde de coach van KV Kortrijk enkele quotes voor om hem beter te leren kennen.

1. 'Je moet voetballen om de fans te vermaken.' (Louis van Gaal)

Karim Belhocine: 'Ik denk dat fans willen dat hun ploeg wint. Voor die van KV Kortrijk, de Kerels, is het belangrijk dynamisch te zijn en tot het uiterste te gaan. In het Guldensporenstadion worden grote veldslagen geleverd.'

2. 'De grootste uitdaging in het voetbal is het managen van de emotie om met de druk om te gaan.' (Jurgen Klopp)

Belhocine: 'Het klopt dat dit een van de grootste uitdagingen is, plus: de spelers leren om onder druk de emoties te managen zodat ze volledig aanwezig blijven. Het geldt voor alle jobs in de wereld, maar misschien nog iets meer voor trainers. (lacht) De druk op ons is heel groot, van de spelers, van de pers, van de directie, van overàl.'

'Met de druk omgaan, betekent niet altijd dat je rustig moet blijven. Wanneer spelers geweld worden aangedaan, willen ze zich gesteund voelen. Met de druk omgaan, betekent voor mij: niet ondoordacht reageren. Het gaat erom dat je reactie op de situatie voor jezelf en voor je ploeg een goeie invloed heeft. Grote problemen met scheidsrechters kende ik nog niet. Er zijn er die als ze zien dat ik te fel aan het meeleven ben, mij komen zeggen: Karim, opgelet... Ik vind dat slimme scheidsrechters.'

3. 'Mensen denken altijd dat de coach de sterkste persoon is bij een club, de baas, maar in werkelijkheid is hij de zwakste schakel.' (Pep Guardiola)

Belhocine: 'Ja... als hij het zegt... Het klopt: je bevindt je in een kwetsbare positie. En: spelers weten dat. Je bent je er als trainer heel goed van bewust dat als het eens minder goed gaat, je in het hedendaagse voetbal voor heel veel verantwoordelijk bent. Je kunt nu eenmaal niet 22 spelers ontslaan. En als het niet de fout van de trainer zou zijn, zou er hoger in de hiërarchie naar schuldigen gezocht worden en dan kom je uit bij de sportief directeur et cetera. Ik moet wel zeggen: het is de algemene tendens in het voetbal, maar bij Kortrijk heb ik dat nog niet zo ervaren.'

Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.

Karim Belhocine: 'Ik denk dat fans willen dat hun ploeg wint. Voor die van KV Kortrijk, de Kerels, is het belangrijk dynamisch te zijn en tot het uiterste te gaan. In het Guldensporenstadion worden grote veldslagen geleverd.'Belhocine: 'Het klopt dat dit een van de grootste uitdagingen is, plus: de spelers leren om onder druk de emoties te managen zodat ze volledig aanwezig blijven. Het geldt voor alle jobs in de wereld, maar misschien nog iets meer voor trainers. (lacht) De druk op ons is heel groot, van de spelers, van de pers, van de directie, van overàl.''Met de druk omgaan, betekent niet altijd dat je rustig moet blijven. Wanneer spelers geweld worden aangedaan, willen ze zich gesteund voelen. Met de druk omgaan, betekent voor mij: niet ondoordacht reageren. Het gaat erom dat je reactie op de situatie voor jezelf en voor je ploeg een goeie invloed heeft. Grote problemen met scheidsrechters kende ik nog niet. Er zijn er die als ze zien dat ik te fel aan het meeleven ben, mij komen zeggen: Karim, opgelet... Ik vind dat slimme scheidsrechters.'Belhocine: 'Ja... als hij het zegt... Het klopt: je bevindt je in een kwetsbare positie. En: spelers weten dat. Je bent je er als trainer heel goed van bewust dat als het eens minder goed gaat, je in het hedendaagse voetbal voor heel veel verantwoordelijk bent. Je kunt nu eenmaal niet 22 spelers ontslaan. En als het niet de fout van de trainer zou zijn, zou er hoger in de hiërarchie naar schuldigen gezocht worden en dan kom je uit bij de sportief directeur et cetera. Ik moet wel zeggen: het is de algemene tendens in het voetbal, maar bij Kortrijk heb ik dat nog niet zo ervaren.'Lees het volledige interview in de Krant van West-Vlaanderen.