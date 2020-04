Jordi Condom gaat vanaf 1 juli aan de Kehrweg aan de slag als technisch directeur.

Het nieuws is toch enigszins verrassend. Niet het feit dat Jordi Condom terugkeert, deze keer als technisch directeur, maar dat KAS Eupen in deze onzekere tijden mensen blijft aanwerven.

Eerder werd ook al een extra fulltime kracht voor de marketing ingehaald en werd de 40-jarige Oostkantonner en voormalig Bundesligaspeler Bernd Rauw aangeworven om de jeugdopleiding van de club te versterken.

Mooi voetbal

Wat de functie van technisch directeur betreft, daar was wel een leemte ontstaan sinds het vertrek van Josep Colomer in 2019. Christoph Henkel vulde die leemte op, maar deed dat in een duobaan met zijn job als algemeen directeur.

Door de komst van Jordi Condom kan Henkel zich terug volop op zijn taken van algemeen directeur concentreren. Condom, coach van KAS Eupen tussen 2012 en 2017, bracht de club in 2016 naar eerste klasse. De Oostkantonners werden wel tweede in de eindstand in tweede klasse, maar aangezien kampioen White Star Brussel dat seizoen geen licentie kreeg, promoveerde KAS Eupen.

Onder Condoms leiding speelden de Panda's mooi voetbal, maar na anderhalf seizoen op het hoogste niveau werd de Spanjaard vervangen door Claude Makelele.

Van januari 2018 tot november 2018 was Condom nog even hoofdcoach van KSV Roeselare.

