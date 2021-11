Met 2 op 18 lijken de Panda's in vrije val, maar zo ervaren ze dat niet in de Oostkantons.

De laatste zege van KAS Eupen dateert al van 3 oktober. Toen stond het na een spektakeloverwinning tegen KRC Genk zelfs even eerste, met 20 punten uit 10 wedstrijden. Tegen KV Kortrijk haalde het zaterdagavond in een open wedstrijd een punt, waardoor het uit de laatste zes wedstrijden 2 op 18 puurde. In die matchen scoorde het maar vijf keer en kreeg twaalf goals tegen. Een schril contrast met de vorige tien wedstrijden, maar voor een serene trainer Stefan Krämer geen reden tot ongerustheid: 'In het begin van de competitie waren het ook allemaal spannende duels, en viel alles in ons voordeel uit. Op Gent na, waar we nergens waren, bleken het allemaal matchen waarin de twee ploegen aan elkaar gewaagd waren, maar waar resultaat in het voordeel van de tegenstander kantelde.'

KAS Eupen staat momenteel op een achtste plaats in de stand. Sportief directeur Christoph Henkel: 'Had men mij van tevoren voorspeld dat we halverwege achtste zouden staan met zo'n voetbal en zo veel punten, hadden we hiervoor getekend. De wedstrijden die we verloren, hadden we even goed kunnen winnen. Nergens zijn we weggespeeld, alleen maken we nu meer fouten dan in het begin. Op Standard verliezen we door een owngoal terwijl we de thuisploeg onder druk zetten. Geen enkele ploeg speelt een constant seizoen, en dit is onze mindere periode. Vandaag ben ik met onze prestaties en ons voetbal tot nu zeer tevreden. Het is ook niet dat we geen kansen meer creëren.'

