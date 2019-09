Voor het eerst weergalmde zaterdag het nieuwe clublied van KAS Eupen door de boxen van de Kehrweg. 'Wir sind da - On est là!' is een samenwerking van Team Belgien en eigen supporters.

Een aangename verrassing zaterdag voor de onwetenden. Rond 17u20 klonk de gloednieuwe clubhymne van KAS Eupen door het stadion. Veel supporters schreeuwden met volle borst mee. Echt een kippenvelmoment.

'Wir sind da - On est là!' werd de voorafgaande woensdag al gespeeld voor de spelersgroep en de supporterclubs tijdens de barbecue, waar ze ook allemaal laaiend enthousiast waren.

Het nummer werd gecomponeerd door Team Belgien, een Duitstalig muziektrio en werd ingezongen door Mike Thissen. Verschillende supporters zorgden voor de ondersteunende vocals.

De match tegen STVV werd dan misschien wel verloren, qua sfeer en beleving kon dit tellen. Eupen toonde de lyrics ook op het LED-scherm en deelde vlaggen met de tekst uit. Over twee weken heeft elke supporter het nummer gememoriseerd en volgt hopelijk voor de Oostkantonners een eerste (thuis)zege tegen Zulte Waregem. Benieuwd of Spaanse coach Beñat San José op termijn ook lekker zal meekwijlen met dit plaatje. AS Eupen wir sind da!