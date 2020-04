De club haalt voormalig Bundesligaspeler en Oostkantonner Bernd Rauw om de jeugdopleiding te versterken.

Terwijl overal in het profvoetbal gezocht wordt hoe men kan besparen, werft KAS Eupen extra mensen aan. Vorige week deelde het al mee dat het een extra fulltime kracht voor de marketing inhaalde en ook de komst van Bernd Rauw (40) werd bevestigd. Met het wegvallen van de instroom van jong...

Terwijl overal in het profvoetbal gezocht wordt hoe men kan besparen, werft KAS Eupen extra mensen aan. Vorige week deelde het al mee dat het een extra fulltime kracht voor de marketing inhaalde en ook de komst van Bernd Rauw (40) werd bevestigd. Met het wegvallen van de instroom van jong Afrikaans talent via de Aspire Academy in Doha, moet KAS Eupen op zoek naar andere manieren om jong talent te halen. Eén daarvan is de eigen opleiding verder verfijnen. 'We investeren jaar na jaar in het zoeken en begeleiden van talent in de eigen regio', gaf algemeen directeur Christoph Henkel mee. Daartoe nam het vorige week de 39-jarige Rauw, afkomstig uit Büllingen in de Oostkantons, in dienst. Na zijn jeugdopleiding bij Standard belandde hij bij Alemannia Aachen in de 2e Bundesliga. In 2002 werd hij weggehaald door Arminia Bielefeld waarmee hij in de Bundesliga speelde. Daarna kwam hij nog uit voor een aantal clubs in lagere afdelingen, tot hij in 2013 in eigen land in provinciale kwam uitbollen. De afgelopen jaren was hij al betrokken bij het jeugdproject dat KAS Eupen in Oost-België opzette met Amel en Kelmis, maar nog niet voltijds. Op 1 april trad hij in dienst in zijn nieuwe functie. Rauw wordt coördinator én individueel trainer bij de grootste talenten uit alle lichtingen, alsook voor de jonge spelers die na een blessure individueel moeten trainen. Doel is om jong talent te helpen om de laatste stap te zetten naar de A-kern.