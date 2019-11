Kassandra Missipo (21) wordt steeds belangrijker voor de Red Flames en KAA Gent Ladies. In Sport/Voetbalmagazine vertelt ze over de stijgende vormcurve van de nationale ploeg (en zichzelf).

Door de combinatie van voetbaltalent, mondigheid, een intrigerende persoonlijkheid en een multiculturele achtergrond wordt Missipo in voetbalkringen naar de voorgrond geduwd als rolmodel voor de nieuwe generatie voetballende vrouwen/meisjes. 'Ik voel dat, maar daarom claim ik die nog niet', zegt ze daarover in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

Naast middenvelder bij de KAA Gent Ladies (ze werd vorig seizoen bekerwinnaar) is de Brusselse studente communicatiemanagement dezer dagen ook een vaste waarde bij de Red Flames. Die na een dipje in de vormcurve stilaan weer op kruissnelheid geraken. Vorige week werd vlot gewonnen in en tegen Kroatië, vanavond staat Litouwen op het programma in een thuiswedstrijd op het veld van OH Leuven.

Volgens Missipo kwam de ommekeer er in het voorjaar, na een stage in de VS. 'Echt een eyeopener. Soms denk je dat je goed bezig bent, maar sinds die ervaring in de VS, waar we 6-0 verloren, besef ik dat ik nog een weg af te leggen heb. Dat is hoe vrouwenvoetbal hoort te zijn: de aandacht die het krijgt, de omkadering, het spelniveau.'

De Belgische nationale vrouwenploeg staat nu achttiende op de wereldranglijst, maar volgens Missipo zit er nog rek op. 'Er zit zoveel talent in de ploeg. Kijk maar naar de namen van de clubs waar onze internationals spelen. In Italië, Engeland, Frankrijk. We hebben na het gemiste WK even een dipje gekend, maar nu gaan we weer in stijgende lijn. De KBVB heeft recent ook een meeting gehouden om te tonen wat hun plannen zijn met het vrouwenvoetbal. De toekomst oogt mooi voor onze komende generaties.'

Scharniermoment

In juli 2017, in aanloop naar het EK in Nederland, werd Kassandra Missipo uit de selectie van de Red Flames gezet omdat ze tussen twee stages door in een tentje was blijven overnachten tijdens de Keizer Karel Cup, een voetbaltoernooi in Gent. De verwijdering zorgde voor een kleine rel tussen KAA Gent (waar ze de sanctie overdreven vonden) en de KBVB. Het incident bleek een scharniermoment in de carrière van de jonge Red Flame.

'Eens met je hoofd tegen de muur lopen, kan je helpen om de ogen te openen', blikt Missipo terug. 'Al laat ik liever in het midden wie nu gelijk had in die kwestie. Dat voorval heeft me geraakt en was een belangrijke les. Uiteindelijk kan je misschien zelfs stellen dat het goed was dat ik niet meeging naar dat EK. Ik heb moeten knokken voor mijn plek.'

De zaak werd ondertussen uitgepraat met bondscoach Ives Serneels. 'We hebben dat allebei achter ons gelaten. Zo bekijken we het ook bij de Flames: elke selectie begin je met een schone lei. Je moet je constant bewijzen. We werken nu met eenzelfde doel voor ogen: kwalificatie voor het volgende EK, in 2021.

