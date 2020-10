Vanavond/dinsdagavond om 18 uur moeten de Red Flames een nieuwe zegereeks beginnen op het veld van Litouwen. Een gesprek met Kassandra Missipo, de nummer 6 vol ambitie en energie.

Merk je de wil in de groep om de puntjes op de 'i' te zetten na de nederlaag in Zwitserland?

Kassandra Missipo: 'Ja, we ontmoeten nu geen slechte ploeg, maar wel een waar we altijd van zouden moeten winnen met onze kwaliteiten. De goesting is er, want we waren erg ontgoocheld toen we terugkeerden uit Zwitserland. We wisten ook wat ons te doen stond, zeker wanneer zij de bal hadden, maar toch lukte het ons niet. Alsof we een beetje te gerust en 'relaxed' waren, alsof er een terughoudendheid was in ons spel. Maar we hebben onze fouten en wat er beter kan goed geanalyseerd. 'We merken bijvoorbeeld dat als we de bal hebben en kansen kunnen creëren, we ook de kwaliteiten hebben om ze te verslaan. Maar we moeten een betere mentaliteit tonen. Geen schrik hebben om fouten te maken en de bal rond te tikken. 1 december zal een mooie match opleveren. Een soort finale die we koste wat kost moeten winnen, want Zwitserland heeft net hetzelfde doel.'Toonden jullie te veel respect voor de tegenstander toen?Missipo: 'Ja, soms zijn we misschien wel wat te vriendelijk. We moeten ons misschien meer laten gelden op het veld, zonder de tegenstander te willen blesseren, natuurlijk. We moeten meer laten zien dat we de Red Flames zijn en dat ze niet met ons mogen sollen. Daarin zijn we ondertussen wel al gegroeid. Maar we mikken op het EK, een toernooi met veel uitstraling. Maar wat we lieten zien tegen Zwitserland was niet genoeg.'Die wil om meer in duel te gaan, zou die ook niet meer van jou moeten komen gezien je speelstijl en positie op het veld?Missipo: 'Ja, ik heb enorm veel energie en een gezonde agressiviteit in mij. Ik probeer dat ook de anderen over te brengen via mijn coaching op het veld. Ik weiger om gepasseerd te worden door mijn tegenstander. Ook tijdens de trainingen zeg ik dat ze allemaal wat solider moeten zijn. 'Niemand is onoverwinnelijk of onstopbaar, zelfs niet de Zwitsers, die bij grotere clubs spelen. De kunst is om te weten waar de tegenstander pijn kunnen doen, hoe we erop moeten anticiperen. Dat geldt ook voor Litouwen. Oké, in principe zijn we altijd de betere ploeg tegen hen, maar er zijn altijd spelers die de kwaliteiten hebben om een match ineens te veranderen.'Met je 22 jaar ben je nog erg jong, maar zie je je soms al als een leider van deze groep?Missipo: 'Een van de leiders, zou ik zeggen. Ik laat me meer gelden met mijn tackles en coaching, maar je hebt ook Tessa Wullaert met haar goals, Janice Cayman, Elena Dhont, ... Iedereen kan een leider zijn door zijn kwaliteiten.' Er is ook het gevoel dat de groep niet als een van de drie beste tweedes naar het EK wil gaan.Missipo: 'Het is ook op die manier dat we de top bereiken. We mogen niet naar EK gaan met de gedachte dat tweede of derde genoeg is. We zijn gewoonweg beter. Als we de match tegen Zwitserland herbekijken, zien we dat zij slechts twee grote kansen hebben, maar die wel afmaken. Wij hadden er veel, maar de laatste pass ontbrak steeds. Als we dat beter deden, hadden we er misschien wel vier gescoord. We moeten die eerste plaats behalen in onze groep, gezien onze kwaliteiten, maar ook omdat het onze ingesteldheid is.'Is jouw transfer naar Anderlecht een grote stap vooruit voor jou?Missipo: 'Ja, helemaal. Bij Gent heb ik alles beleefd: twee bekers en enkele erg mooie overwinningen op het hoogste niveau. We hebben het maximum uit onze groep gehaald. Ik wou me nu verbeteren, nog meer prijzen behalen en meedoen in de Champions League. Want ik vind dat je geen ploeg in het buitenland mag ambiëren zonder dat je eerst bij de beste ploeg in België hebt gespeeld.' Dus je wil ooit België verlaten?Missipo: 'Ik heb altijd er altijd van gedroomd om ooit bij een topclub te spelen, voor veel supporters. Ik wil uiteindelijk kunnen leven van het voetbal. Ik ga ook stapje voor stapje vooruit. Bij Anderlecht is er veel meer ervaring. Tegen Club stonden we de hele tijd achter, maar wisten we uiteindelijk toch te winnen. Met Gent weet ik niet of het ons lukte om terug te keren uit die positie en ook nog eens de zege in de wacht te slepen. Want we waren daar erg jong met weinig ervaring. Hier had ik nooit het gevoel dat we de wedstrijd echt zouden verliezen. Ondertussen heb ik ook mijn diploma communicatiewetenschappen behaald en kan ik me dus volledig focussen op voetbal. Ik kan leren, mezelf verbeteren en het maximum van mijn kwaliteiten laten zien. Het helpt ook dat er veel Red Flames bij Anderlecht spelen. Ondertussen zitten er al acht in de selectie.Missipo: 'Ja, want je kent de speelsters dan ook beter. Je weet hoe ze aangespeeld willen worden, in de voet op in de diepte. Het helpt ook voor de intensiteit op het veld. We spelen op het hoogste niveau in België, dus iedereen weet wat dat inhoudt en dat we altijd op topniveau moeten zijn. Het is onze ambitie om de beste te zijn en om elkaar steeds beter te maken. Als we dan zien wat dat oplevert, is dat hoog niveau, ook fysiek.'Wat denk jij van de Belgische bid om het WK 2027 voor vrouwen te organiseren met Nederland en Duitsland?Missipo: 'Het is een geweldig project! Alle krachten van die drie landen samen gooien is super. Duitsland en Nederland hebben al wat prijzen veroverd. Wij hebben dan weer erg veel potentieel en ik dat we dan echt zullen ontploffen. Op mijn 29ste zal ik ook nog altijd actief zijn. Het is gewoon geweldig om een groot project op de lange termijn te hebben. Het is een drijfveer om nog beter te willen worden nog beter te willen presteren, want in 2027 zal er iets groots te beleven zijn. Als we over dezelfde middelen zouden beschikken als bijvoorbeeld Engeland zouden we al in de top 5 van de wereld staan. Er is nu een generatie waarin steeds meer meisjes beginnen met voetballen en waar er ook steeds meer kwaliteit is. Vroeger was de vijver te klein om uit te vissen. Nu zijn er ook al erg goeie spelers die niet geselecteerd worden. Dat is positief voor de toekomst.Tot slot, hoe beleef je de heropflakkering van het coronavirus?Missipo: 'We beseffen allemaal dat de situatie in België erg slecht is. Steeds meer mensen raken besmet en dat zien we ook in het voetbal, zeker bij de mannen. Er zijn natuurlijk ook wel veel testen en maatregelen. Het is jammer voor de supporters, maar gelukkig is er ook nog televisie om de matchen te zien. Ik ben ook al gewoon tevreden dat we mogen spelen. Tijdens de lockdown wou ik tegen een bal trappen, in duel gaan. Maar we mochten enkel lopen en dat is niet echt iets voor mij (lacht).