Met internationale vrouwendag (8 maart) in aantocht zocht Sport/Voetbalmagazine Katrien Jans op in de kantoren van de Belgische voetbalbond. De women's football manager geeft toelichting bij de staat van ons vrouwenvoetbal.

Katrien Jans over...

... de evolutie van de Red Flames:

'Het EK 2021 in Engeland is een must, dat beseffen de Flames ook. Als we tegen Zwitserland op 14 april drie punten pakken, zetten we een goede stap. Maar ook onze U17 en U19 meisjes zouden zich dit jaar via eliterondes kunnen kwalificeren voor een EK. Er komt dus nog talent aan!'

... haar functie als manager vrouwenvoetbal bij de KBVB:

'Je gaat mij niet horen beweren dat een vrouw deze job beter doet dan een man. Ik denk dat de persoonlijkheid van iemand meer impact heeft dan het geslacht. Hetzelfde bij de trainers: ik vind niet per se dat een vrouwenploeg getraind moet worden door een vrouw. Ik geloof net in de wisselwerking, zoals tussen mij en Ives (bondscoach Red Flames, nvdr), wij vullen elkaar aan.'

'We hebben hier op korte termijn een aantal campagnes (Love Football en Playmakers) kunnen lanceren en we beschikken nu over een apart budget voor de vrouwen. ING en Proximus waren al structurele partners, met Connections hebben we nu ook onze eerste exclusieve partner. Dat verhoogde budget laat ons toe om acties op te zetten, in scholen bijvoorbeeld, en meer meisjes te bereiken. Hopelijk zien we binnen enkele jaren positieve resultaten.'

... de betrokkenheid van de Rode Duivels:

'Dat we met een hoger budget (1,5 miljoen euro per jaar, nvdr) kunnen werken, is mede dankzij het WK-succes van de Rode Duivels. Ook het jeugdvoetbal en het G-voetbal profiteren daarvan, iedereen. Ik hoop dus dat ze straks Europees kampioen worden. (lacht) Het geld gaat naar de omkadering van onze Flames, naar het jeugdvoetbal, maar ook naar onze clubs in de Super League. Wij organiseren bovendien workshops voor de clubtrainers. Roberto Martínez is al bij twee van de vier workshops aanwezig geweest - bijvoorbeeld om over het belang van videoanalyse te spreken - en komt ook naar de wedstrijden van de Flames kijken. Hij heeft geregeld contact met Ives Serneels. Voor ons een luxe om met zo een topper te kunnen samenwerken. Thibaut Courtois volgt ons ook en steunt ons via zijn social media. En Axel Witsel verbaasde mij positief. Toen ik hemontmoette bleek hij onze resultaten en programma te kennen.'

... de discussie over equal pay in het voetbal:

'In commercieel opzicht leven we in totaal andere werelden. Onze internationals beseffen dat we van ver komen en dat je geen stappen mag overslaan. Wij hebben nu één EK gespeeld, laat ons eerst nog maar eens kwalificeren voor een volgend groot toernooi. De eerste stap moet zijn dat vrouwen genoeg betaald krijgen om te kunnen leven van hun sport. Liefst zo snel mogelijk. Want vrouwen doen evenveel, of soms meer, opofferingen dan hun mannelijke collega's.'

Lees het volledige interview met Katrien Jans in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 4 maart.

