Kaveh Rezaei herleeft bij Charlerloi: 'Ik had veel voor Club kunnen scoren'

Na een ommetje in het Venetië van het Noorden heeft Kaveh Rezaei opnieuw zijn intrek genomen in het Zwarte Land. De Iraniër vond zijn neus voor doelpunten terug en hielp de Zebra's aan een plaats in de top zes.

Kevah Rezaei laat bij Charleroi zien dat hij het scoren niet verleerd is. © belgaimage