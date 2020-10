Kaveh Rezaei en Marc Brys zijn uitgeroepen tot speler en coach van de maand september door de lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine. Ze volgen Raphael Holzhauser en Karim Belhocine.

Schlemiel van de week?

We roepen hem uit tot speler van de maand, maar eigenlijk is Kaveh Rezaei ook wel wat de schlemiel van de week. Want het is onder meer de fout van de Iraanse spits dat Charleroi een afspraak met geschiedenis miste en zich donderdagavond niet wist te plaatsen voor de poules van de Europa League. Met zijn gemiste penalty net na rust, liet hij een reuzengrote kans liggen om het Poolse Lech Poznan alsnog uit te schakelen. En dat na een maand waar er niet genoeg superlatieven waren voor de huurling van Club Brugge.

Met zijn vier doelpunten in vijf wedstrijden zorgde Rezaei er zelf voor dat Charleroi alleen aan kop staat in de Jupiler Pro League. En dat zag precies iederen, want zowel bij de journalisten als de lezers van Sport/Voetbalmagazine eindigde hij aan kop. Met maar liefst 56% van de stemmen, laat hij de andere kandidaten met Xavier Mercier (17%), Raphael Holzhauser (14%), Jérémy Doku (8%) en Paul Onuachu (5%) ver achter zich.

Maar kan Rezaei, na het doelpunt tegen Zulte en de twee treffers in de 3-1-overwinning tegen Beerschot, ook in oktober verdergaan op zijn elan, te beginnen tegen Standard dit weekend? Het is de vraag van 1 miljoen op dit moment. Een andere vraag is ook wat Charleroi nog zal doen in het aanvallende compartiment in de laatste uren van de transferperiode, die maandagnacht eindigt. Maar hoe dan ook, een nieuwe naam zal niet zo makkelijk de plaats innemen van de nummer 10 van Charleroi.

Marc Brys

Tactisch genie van Brys

Toen Marc Brys twee seizoenen geleden STVV een ongelooflijk seizoen bezorgde, waarmee hij met een 3-5-1-1-formatie de tegenstand vaak nachtmerries bezorgde en zelfs nog bijna play-off 1 speelde, hadden we gedacht dat de Antwerpenaar een stap hoger kon zetten in het Belgisch kampioenschap. Uiteindelijk bleef Brys in Sint-Truiden, waar hij enkele maanden later zijn biezen mocht nemen. Even was hij een van de topkandidaten om Felice Mazzu op te volgen bij KRC Genk, maar nadat daar uiteindelijk de voorkeur ging naar Hannes Wolf, tekende hij pas eind vorig seizoen een contract bij OH Leuven. Daar mocht hij namelijk zijn vertrouwde staf meenemen, wat niet kon bij de Limburgers, maar van onschatbaar belang is voor de Antwerpenaar.

De methode-Brys heeft al vaak bewezen een geslaagde aanpak te zijn. Hij is een echte workaholic, die enorm veel vraagt van zijn spelers tijdens de trainingen, maar tactisch heel sterk voor de dag komt. Niemand in onze competitie is zo bezig met het plaatsen van zijn spelers en met het uitdenken van variaties bij stilstaande fases, een van zijn handelsmerken. En die stilstaande fases hebben al vaak hun nut bewezen en punten opgeleverd, zeker wanneer het spelbeeld niet bepaald in het voordeel van zijn club was.

Brys staat voor aanvallend voetbal en kan zichzelf aanpassen aan zijn groep om toch maar te streven naar het belangrijkste in de sport: winnen. STVV zorgde voor gemiddeld 402 passes per wedstrijd, maar bij Leuven is dat anders. Daar gaat de bal maar gemiddeld 293 per wedstrijd rond. Maar de principes blijven hetzelfde: moed tonen aan de bal, spelen tussen de linies en creatief zijn in de zone van de waarheid. Met de vista van Xavier Mercier en de ontbolstering van Kamal Sowah, eindigde Brys de maand september met 6/9, en dat na twee overwinningen tegen Standard en KAA Gent. Hij overtuigde erdoor de lezers en de journalisten van Sport/Voetbalmagazine en versloeg zo Alexander Blessin, die indrukwekkend is bij KV Oostende en Philippe Clement, die ook niet slecht bezig was bij Club Brugge.

