De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat de beslissing van de Brusselse rechtbank om de samenstelling van de profcompetities 1A en 1B voorlopig op te schorten, uitvoerig bestuderen. Op dit moment lijkt het nog te vroeg om een standpunt in te nemen.

De competitie in 1A en 1B mag nog niet starten, vooraleer het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) een definitieve uitspraak heeft gedaan over KV Mechelen. Dat was het vonnis van de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg vrijdagavond, nadat Beerschot een eenzijdig verzoekschrift had ingediend op basis van hoogdringendheid.

Beerschot vroeg de toepassing van artikel B2008.123 en eist dat KV Mechelen op non-actief moet gezet worden als de degradatie niet uitgesproken kan worden. Daarvoor moet eerst een uitspraak komen over de schuld van Malinwa, en dus moet er gewacht worden op het finale vonnis van het BAS.

Samen met de Pro League zal de KBVB bekijken welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de competities op een normale manier georganiseerd kunnen worden. De bond zal daar allicht volgende week meer over communiceren. 'Nu kunnen we daar nog niets zinnigs over zeggen. De beslissing viel pas vrijdagavond laat en moet nog bestudeerd worden', aldus woordvoerder Pierre Cornez.

Zaterdag benadrukt Beerschot dat de ploeg vashoudt aan een plek in 1A, met name die van KV Mechelen. Beerschot wijst erop dat de club recht heeft op een plaats in 1A op basis van de letterlijke toepassing van het bondsreglement. 'KV Mechelen dient zeer duidelijk volgens artikel B.2008.213, indien competitievervalsing wordt weerhouden en effectieve degradatie niet meer mogelijk is, een jaar inactief te blijven. De plaats die vrijkomt in 1A wordt dan ingenomen door Beerschot', luidt het. Op basis van dit argument en hoogdringendheid diende de Antwerpse club een verzoekschrift in.