Sport/Voetbalmagazine sprak met Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond. Hij geeft toelichting bij een aparte constructie met DPG Media, waar onder andere Het Laatste Nieuws deel van uitmaakt.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een exclusiviteitsdeal gesloten met DPG Media, het bedrijf boven onder andere tv-zender VTM en de krant Het Laatste Nieuws. De sportpersbond is ongerust over de deal: betalen voor exclusiviteit is een nieuw gegeven in de Belgische, papieren media.

'Maar je kunt de mediawereld niet langer enkel vanuit een kranten- of televisiestandpunt bekijken', zegt KBVB-CEO Peter Bossaert aan Sport/Voetbalmagazine. Tot medio 2018 was hij CEO van Medialaan, dat intussen opging in DPG Media. 'De papieren media zijn tegenwoordig verbonden met online- en videomedia, waar vaak exclusiviteiten gelden. Als je exclusief met iemand samenwerkt op het videoterrein, lijkt het mij logisch dat je die partner de kans geeft om een uitloper van die video in de krant aan te bieden. Dus lijkt het mij vanzelfsprekend dat je daarover met een partner afspraken maakt, zonder dat je daar andere partijen mee schaadt.'

Bossaert ontkent dat dit voor de KBVB tegelijkertijd een manier is om een grote flank af te dekken van waar kritiek op de bond kan komen. 'Ik heb lang genoeg in de media gewerkt om te weten dat de onafhankelijkheid van de journalistieke pen heilig is.'

