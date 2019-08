De Koninklijke Belgische Voetbalbond gaf de officiële aftrap van het 'RBFA Knowledge Centre', een nieuw nationaal kenniscentrum over voetbal. Studenten aan het International Football Business Institute (IFBI) maken kans op een beurs van €20.000.

De KBVB werkt verder aan zijn professionalisering. Zo kwam er het startschot voor het 'RBFA Knowledge Centre'. Hierbij moet een nog uitgesprokenere samenwerking met de universiteiten KU Leuven en VU Brussel de voetbalbond commercieel-economisch een stap vooruit doen zetten.

Peter Bossaert (CEO KBVB) is blij met het nieuwe kenniscentrum: 'De intensievere partnership met de universiteiten kan zowel ons als bond maar eigenlijk het algemene Belgische voetbal naar een hoger niveau tillen. Het Belgian Football Centre in Tubeke wordt het kloppend hart van dit project.'

In het verleden werden onderwijsinstituties al geraadpleegd omtrent advies over het voetbalreglement, de nieuwe Golden Generation Arena en de verbeteringsmogelijkheden van de arbitrage.

Springplank

Daarnaast maakt de Belgische bond een budget van €60.000 vrij voor drie interessante onderzoeksvoorstellen van studenten voetbalmanagement aan het International Football Business Institute in Brussel. 'Hun uiteindelijke resultaten, maar ook de uitgebreidere ervaring kan een springplank naar een carrière binnen de sport bieden', aldus de CEO.

Jonge getalenteerde onderzoekers krijgen via de beurs een financiële ondersteuning en kunnen ook rekenen op begeleiding vanuit de KBVB. 'De kandidaten moeten een passie voor voetbal en een ondernemingsdrift bezitten', zegt Bossaert. 'Een succesvolle voetbalcarrière, maar dan achter de schermen in plaats van op het veld, ligt voor de deelnemers in het verschiet.' Eind juli worden de eerste resultaten verwacht.

Geïnteresseerden kunnen zich met hun voorstel nog inschrijven tot 11 september 2019.