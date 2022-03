De grootschalige rekruteringscampagne ikwordscheidsrechter.be van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zijn effect niet gemist. Tussen midden september, bij de lancering van de campagne, en eind februari hebben immers 644 kandidaat-scheidsrechters een opleiding tot scheidsrechter opgestart.

Daarmee heeft de KBVB het streefdoel van 700 nieuwe refs bijna bereikt.

'Het streefcijfer van 700 nieuwe referees lijken we te halen, wat een enorm goede zaak is voor het voetbal. Het merendeel van de nieuwe scheidsrechters zijn jongeren tussen 15 en 25 jaar. De komende jaren gaan we hen goed begeleiden en ondersteunen zodat een deel van hen doorgroeit naar het nationale en zelfs internationale niveau', zegt Stephanie Forde, Operations Director bij het Professional Refereeing Department van de KBVB.

Door de instroom van nieuwe veldscheidsrechters breekt het Belgische scheidsrechterskorps, zowel indoor als outdoor, door de grens van 5000 officials. Maar zowel de KBVB, Voetbal Vlaanderen als ACFF willen dat cijfer de komende jaren nog verder opdrijven want vanaf komende zomer start een nieuwe inschrijvingsperiode voor aspirant-scheidsrechters.

Verdere verjonging

'Deze campagne is een succes, maar we blijven ambitieus', benadrukt Kris Bellon, Head of Refereeing bij Voetbal Vlaanderen. 'Voor we deze campagne startten, was meer dan de helft van ons korps ouder dan 40 jaar. Dankzij de nieuwe rekruten zal de gemiddelde leeftijd nu wel wat dalen, maar we moeten elk jaar opnieuw mensen toevoegen aan ons scheidsrechterskorps om de uitstroom op te vangen en om nieuw talent - zowel indoor als outdoor en zowel als hoofdreferee als in een assistentenrol - te ontdekken.'

