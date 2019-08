De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal de komende twee seizoenen bijna drie miljoen euro investeren in vrouwenvoetbal. Dat heeft CEO Peter Bossaert gezegd tijdens Belgiës eerste Women's Football Summit in het auditorium van Brussels Expo.

België telt vandaag bijna 40.000 voetballende meisjes en vrouwen, dat waren er nooit meer. Om de ontwikkeling van de vrouwensport verder te stimuleren, ontwikkelde de KBVB een ambitieus actieplan getiteld 'The World is at our Feet'.

'Het gaat goed met het vrouwenvoetbal in ons land, maar er is een nieuwe stroomstoot nodig', zegt CEO Bossaert. Hij stelde de plannen van de voetbalbond dinsdag voor.

Tegen 2024 hoopt de KBVB dubbel zoveel meisjes aan het voetballen te brengen. Onder meer met een schoolgericht actieplan hopen ze dus het target van 80.000 te halen. Twee jonge Red Flames, Shari Van Belle en Elena Dhont (beiden KAA Gent Ladies) zullen het project ondersteunen.

Elena Dhont (rechts) in actie tijdens de bekerfinale. © belgaimage

Nieuwe sponsor

De drie miljoen euro belooft dus niet enkel investeringen in het elitevoetbal, maar ook in grassroots. Het geld wordt gehaald uit een gloednieuwe overeenkomst met ING, dat hoofdsponsor wordt van het vrouwenvoetbal.

'En ook onze andere partners leveren extra inspanningen', aldus Bossaert. Er worden ook middelen gehaald uit het WK 2018 bij de mannen, die toen een historische derde plaats bereikten.

Op de eerste Women's Football Summit waren onder andere bondscoaches Roberto Martinez en Ives Serneels, de Red Flames, vicepremier Alexander De Croo, Brussels minister Sven Gatz en FIFA-vertegenwoordiger Emily Shaw.

Ook aan het aantal vrouwelijke refs wordt gewerkt. De doelstelling over vijf jaar is om 50% meer damesrefs te activeren.