Het idee van Kris Wagner om samen met Beerschotbestuurder Walter Damen een website op te zetten en zijn filmpjes op de sociale media kosten de bondsprocureur zijn job bij de voetbalbond.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het mandaat beëindigd van bondsprocureur Kris Wagner. Hij was nog maar een dik jaar aan de slag bij de bond. De beslissing komt er nadat Wagner een website rond de coronacrisis oprichtte in samenwerking met de bekende strafpleiter Walter Damen, die ondervoorzitter is van 1B-club Beerschot. De KBVB vindt dat Wagner zo een schijn van partijdigheid creëerde.

Daarnaast postte Wagner vorige week op de sociale media ook opvallende filmpjes waarin hij sportoefeningen demonstreerde. Daarmee zocht hij in de ogen van de KBVB andermaal de 'grenzen van de sereniteit' op.

Afgelopen maandag was al duidelijk dat de KBVB not amused was door de recente initiatieven van Wagner. Sport/Voetbalmagazine beschreef toen de hele zaak en liet daarbij alle betrokkenen aan het woord.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft het mandaat beëindigd van bondsprocureur Kris Wagner. Hij was nog maar een dik jaar aan de slag bij de bond. De beslissing komt er nadat Wagner een website rond de coronacrisis oprichtte in samenwerking met de bekende strafpleiter Walter Damen, die ondervoorzitter is van 1B-club Beerschot. De KBVB vindt dat Wagner zo een schijn van partijdigheid creëerde. Daarnaast postte Wagner vorige week op de sociale media ook opvallende filmpjes waarin hij sportoefeningen demonstreerde. Daarmee zocht hij in de ogen van de KBVB andermaal de 'grenzen van de sereniteit' op.Afgelopen maandag was al duidelijk dat de KBVB not amused was door de recente initiatieven van Wagner. Sport/Voetbalmagazine beschreef toen de hele zaak en liet daarbij alle betrokkenen aan het woord.