Het Bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft een onderzoekscoördinator aangesteld om informatie te verzamelen inzake de mogelijke feiten van wedstrijdvervalsing die zich zouden hebben voorgedaan tijdens het seizoen 2013-2014.

Dat maakt de KBVB vrijdag bekend.

De KBVB wijst op de meldingsplicht en benadrukt dat de eventuele feiten nog niet verjaard zijn. 'Het niet-naleven van deze meldingsplicht kan leiden tot disciplinaire sancties', klinkt het in de mededeling. 'De KBVB zal tevens volledig meewerken aan het gerechtelijk onderzoek. De Belgische Voetbalbond neemt deze zaak, die de kern van onze sport raakt, zeer ernstig.'

De bond schiet in actie nadat eerder deze week bekendraakte dat voormalig Standard Luik-voorzitter Roland Duchâtelet, drie Standard-supporters, en Jelle Van Damme en Paul-José Mpoku, twee ex-spelers van dezelfde club, bij de onderzoeksrechter in Brussel klacht met burgerlijke partijstelling ingediend hebben. Volgens hen is de titelstrijd in de hoogste nationale voetbalklasse in het seizoen 2013-2014 vervalst in het voordeel van RSC Anderlecht.

De klacht van Duchâtelet is gericht tegen Anthony Vanden Borre en Ilombe Mboyo, spelers van respectievelijk Anderlecht en RC Genk, tegen die beide clubs, en tegen onbekenden. De klacht van Van Damme en Mpoku is gericht tegen de clubs en tegen onbekenden.

Luxehorloges

Roland Duchâtelet houdt al sinds de zomer van 2014 vol dat de titelstrijd in het competitiejaar 2013-2014 vervalst werd. Standard Luik was dat jaar als leider de competitie geëindigd, maar na de play-offs haalde Anderlecht de titel binnen, voor Standard en Club Brugge. De toenmalige Standard-voorzitter vermoedt dat twee wedstrijden vervalst werden, Anderlecht-Genk op 11 mei, een wedstrijd die op 4-0 eindigde, en Genk-Brugge op 15 mei, waarvan het eindresultaat 3-2 was. In de aanloop naar die eerste match zou Anthony Vanden Borre, die voor RSC Anderlecht speelde, luxehorloges hebben uitgedeeld aan Genk-spelers, zodat die het tijdens de wedstrijd rustig aan deden. Voor de tweede wedstrijd zou Genk-speler Ilombe Mboyo zijn ploegmaats ook luxehorloges gegeven hebben, net om ervoor te zorgen dat ze tegen Club Brugge extra gemotiveerd voor de dag kwamen. Nochtans stond Genk op dat moment laatste in play-off 1 en had het niets meer te winnen of te verliezen.

Geruchten over die competitievervalsing kwamen al aan bod in de documentaire 'Le milieu du terrain' die de RTBF op 29 september 2021 uitzond. Een speler verklaarde daarin anoniem dat een aantal spelers inderdaad horloges hadden gekregen. Eerder had ook RSC Anderlecht zelf klacht ingediend voor feiten van competitievervalsing in hetzelfde seizoen. De advocaten van de klagers riepen de KBVB en de Pro League op om ook op te treden, bijvoorbeeld door zelf ook een strafklacht neer te leggen, maar zover is het dus nog niet.

