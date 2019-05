De bondsvoorzitter neemt eind juni afscheid, een reden te meer om hem nog eens aan het woord te laten. Vijf pittige vragen.

Waarom wilde u de beker niet overhandigen aan de spelers van KV Mechelen?

GÉRARD LINARD: Ik wilde mijn neutraliteit tonen. Ik zag me geen handjes geven aan en champagne drinken met mensen die genoemd worden in een matchfixingzaak. Ik vel geen voorbarige oordelen. Natuurlijk is men onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt.

...