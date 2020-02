De Belgische voetbalbond (KBVB) slaat de handen in elkaar met Disney. De mediagigant lanceerde donderdag het pilootproject Playmakers, een programma dat met behulp van ludieke spelletjes en boeiende verhalen het voetbal tot bij meisjes brengt.

UEFA schakelt sinds vorig jaar een versnelling hoger in de uitbouw van het vrouwenvoetbal. Grassroots, de ontwikkeling van het voetbal in de maatschappelijke basis, is daarin wellicht de belangrijkste component. En dus moet Europa meer jonge meisjes aan het voetballen krijgen. Daar bestaat een zekere maatschappelijke urgentie voor, blijkt uit een recente en internationale studie van de Universiteit van Leeds Beckett. 84 procent van de meisjes onder 17 jaar beweegt te weinig. Daarnaast zijn de sportkansen voor meisjes en jonge vrouwen heel gering. De Europese Commissie becijferde dat jongens tussen 15 en 24 jaar in Europa twee keer zoveel kansen krijgen om aan sport te doen als hun leeftijdgenoten van het andere geslacht.

Playmakers, ontstaan uit een samenwerking tussen UEFA en Disney, wil bovenstaande problematiek aanpakken door voetbal al op vroege leeftijd aan het meisje te brengen. Het project richt zich tot jonge kinderen van vijf tot acht jaar die nog niet voetballen. Bedoeling is om een speelse omgeving te creëren waarin de verbeelding kan floreren. Disney laat zich in eerste instantie inspireren door de superhelden van 'Incredibles'. Hun verhaal wordt in Playmakers verteld door middel van beweging en spel.

Uiteindelijk zullen tien films, allemaal met een sterke vrouwelijke hoofdrol, omgevormd worden tot tien nieuwe vertoningen. De meisjes spelen scènes na en nemen de rol op van enkele van de meest geliefde personages aller tijden. 'Zo zijn ze gezond en sterk, maken ze vriendinnen, krijgen ze zelfvertrouwen en leren ze nieuwe vaardigheden voor het voetbal en het dagelijks leven', klinkt het.

Het programmakader is gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Leeds Beckett, die samen met de Engelse voetbalbond zocht naar de beste manier om meisjes te overtuigen om te sporten. Playmakers onderschrijft dezelfde ambities als UEFA en de KBVB, namelijk het verdubbelen van het aantal voetballende meisjes en vrouwen tegen 2024. UEFA rolt het programma 2020 in zeven landen uit, waaronder in België. Vanaf maart nemen dertig Belgische clubs deel. Playmakers zal op langere termijn worden gelanceerd in de rest van Europa.

