De crisiscel corona van de KBVB beëindigde al een aantal competities, zodat er al heel wat stijgers en dalers bekend zijn. Een handig overzicht.

Vorige week vrijdag maakte de Belgische voetbalbond KBVB bekend dat de crisiscel corona (met daarin vertegenwoordigers van de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Association des clubs francophones de football (ACFF) en de Pro League) had beslist om de stand van 12 maart 2020 te gebruiken als definitief sportief eindklassement. Na acht jaar voorzitterschap lukte het Denijs Van de Weghe om met KMSK Deinze terug te keren naar 1B, via de titel in de eerste amateurs. Coach David Gevaert kon afgelopen seizoen rekenen op de steun van enkele ex-eersteklassers, zoals Arnaud De Greef, Niels De Schutter, Bart Goossens, Jannes Vansteenkiste, Mathieu De Smet, Flavien Le Postollec, Mathias Schils, Alessio Staelens en Mehdi Tarfi. AFC Tubeke zakt voor het tweede seizoen op rij, maar ook UR La Louvière Centre (van voorzitter Mohamed Dahmane, dat via een administratieve klacht zijn lot probeert te ontlopen) en KVC Sint Eloois Winkel Sport degraderen. De KBVB moet dit wel nog bevestigen. De routiniers Koen Persoons en Tom De Sutter haalden het met Royal Knokke FC in tweede amateur A. KVK Tienen deed, tot blijdschap van supporter nummer één Ben Crabbé, hetzelfde in tweede amateur B. Minder goed nieuws betekende de stopzetting van de competitie voor de zakkers SK Sint-Niklaas en KFC VW Hamme (van sportief manager David Van Hoyweghen) in de A-reeks, en KVV Vosselaar en KFC Duffel in de B-reeks. Aan Franstalige zijde mogen algemeen directeur Roland Louf en coach Dante Brogno juichen met de titel van Royal Francs Borains. UR Namur FLV, RCS Onhaye en Solières Sport degraderen. Het RFC Tilleur van trainer Christophe Kinet wordt teruggezet naar eerste provinciale Luik. Op het niveau van derde amateur gingen de hoofdprijzen naar KVV Zelzate (pas ontstaan in 2008) en K. Lyra-Lierse (met de afscheidnemende Mohamed Messoudi, maar ook Kristof Maes, Koen Weuts, Jason Adesanya en Jordy Peffer). In hun zog promoveren ook KVK Ninove (A), City Pirates (1250 jeugdspelers sterk) en KFC Heur-Tongeren. KVC Wingene, KSK Oostnieuwkerke en KSV Bornem zakken, net als K. Bilzerse-Waltwilder VV, KFC Helson en VK Linden. In de ACFF-vleugel kwam er verlossend nieuws voor het FC Ganshoren van verdediger Nicolas Timmermans, RFC Warnant en RSD Jette. Het is nog even afwachten of RE Durbuy, waar Anderlechtvoorzitter Marc Coucke zijn eerdere ambitieuze inmiddels opborg en waar sterke man Paul Tintin de handdoek gooide, zich inschrijft in het seizoen 2020/21 voor de tweede amateurreeks. FC Kosova uit Schaarbeek, Royal Léopold FC, Wavre Sports FC, RFC Spy, ROC Meix-devant-Virton, RUW Ciney en RFC Huy vallen weg uit derde amateur aan Franstalige kant. Trekken we tot slot naar de kampioenen in de hoogste provinciale reeksen, dan komen we in Antwerpen uit bij KFC Lille met de Nederlandse ex-profs Sherjill MacDonald (35) en Roel van Hemert. KFC De Kempen T-L en zowaar ook KRC Mechelen promoveren mee. In Brabant loodste Guido Brepoels KFC Diest terug naar de derde amateurs, terwijl ook Crossing Schaarbeek aan ACFF-kant mag vieren. In Limburg trok dan weer KWVV Koersel - voor het eerst sinds 1936 terug naar nationaal voetbal - het laken naar zich toe, terwijl in Oost-Vlaanderen kampioen KFC Voorde-Appelterre het gezelschap krijgt van KRC Bambrugge. Het KVCSV Oostkamp van ex-eersteklasser Bart Buysse bleek in West-Vlaanderen te sterk voor K. Racing Waregem, want na 25 speeldagen bedroeg het verschil 11 punten. Voor de volledigheid geven we ook de winnaars uit Namen (Jeunesse Tamines), Luik (Stade Disonais en Wanze/Bas-Oha) mee. De situatie in Henegouwen en Luxemburg verdient een extra woordje uitleg. In eerstgenoemde provincie is RUS Binche zeker van promotie, maar daar komt mogelijk ook Solre-sur-Sambre bij, als de fusie tussen Royal Albert Quévy-Mons en Royal Francs Borains plaatsvindt. Royal Marloie Sport en RUS Gouvy, dat over de beste coëfficiënt beschikt van alle Franstalige eersteprovincialers, hebben hun promotiebewijs in handen. RCS Libramontois kan ook nog die stap zetten, maar moet daarvoor rekenen op het wegvallen van RE Durbuy uit de tweede amateurreeks. Heel belangrijk bij bovenstaande lijsten is dat er nog veranderingen kunnen optreden op basis van volgende parameters of uitspraken door de Belgische voetbalbond: licenties, fusies, schorsing van sportieve activiteiten en eventuele ontslagen.