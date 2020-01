Wanneer racisme of discriminatie voorkomt op een voetbalveld weten betrokkenen vaak niet hoe zulke zaken aan te pakken. Daar anticipeert de KBVB op met de oprichting van online meldpunt.

In 2018 richtte de KBVB al een werkgroep op over diversiteit in het voetbal. Daarin zetelen alle afdelingen van de bond die te maken krijgen met problemen rond discriminatie, met name maatschappelijk verantwoord ondernemen, juridisch en veiligheid. Daarnaast zijn de Vlaamse en Waalse vleugels vertegenwoordigt, net als coaches, Pro League, centrum voor gelijke kansen Unia en de voetbalcel.

'Die werkgroep stelde een actieplan op', verklaart An De Kock, coördinator sociale projecten van de KBVB. 'De eerste prioriteit daarin: belanghebbenden opleiden - trainers, scheidsrechters, spelers. Hoe ga je als coach om met diversiteit binnen je ploeg? Hoe reageer je op racisme of homofobie?'

'Omgaan met racisme is ook een vast onderdeel geworden van de scheidsrechtersopleiding. We hameren erop dat de referees racisme of homofobie vermelden in hun verslag, zeker op amateurniveau', gaat De Kock verder. 'Anders blijft het vaak woord tegen woord en is het moeilijk om sancties te geven. Het aantal meldingen ligt over het algemeen vrij laag, omdat veel scheidsrechters niet weten wat ze ermee moeten aanvangen. Hopelijk verandert dat nu.'

Meer (gemelde) incidenten in Antwerpen

Zowel Voetbal Vlaanderen als ACFF, de Waalse tegenhanger, hebben een online meldpunt waar supporters, bestuursleden of spelers racisme of andere vormen van discriminatie kunnen signaleren. 'Meer mensen vinden hun weg daarnaartoe', aldus An De Kock, coördinator sociale projecten van de KBVB.

'Vaak is het woord tegen woord, omdat de scheidsrechter geen melding maakt in zijn verslag. In dat geval gaan we bemiddelen met de clubs. Dan hanteren we de zachte aanpak. We verzoeken bijvoorbeeld om een statement op de clubwebsite dat racisme afkeurt. Heeft de scheidsrechter wel melding gemaakt in zijn wedstrijdverslag, dan volgt er een sanctie. Dat kan een boete zijn, maar ook een alternatieve straf, zoals een campagne tegen racisme.'

De bond roept op basis van een scheidsrechtersverslag slechts een beperkt aantal spelers en clubs op voor een zaak rond discriminatie en geweld. Dat blijkt uit volgende Vlaamse cijfers voor 2018-2019:

>>Provincie Antwerpen: 22, waarvan 8 specifiek voor discriminerende uitlatingen.

>>ProvincieLimburg: 4, waarvan 1 specifiek voor discriminerende uitlatingen.

>>ProvincieVlaams-Brabant: 6 zaken specifiek rond racisme en/of discriminatie.

>>Provincie Oost-Vlaanderen: 9 zaken specifiek rond racisme en/of discriminatie.

>>Provincie West-Vlaanderen: 13 zaken specifiek rond racisme en/of discriminatie.

Blijft de vraag: zijn er effectief meer incidenten in Antwerpen dan in Limburg, bijvoorbeeld vanwege meer kleur op het veld, of melden Antwerpenaren racisme of discriminatie gewoon sneller? De Kock: 'Beide verklaringen lijken mogelijk, maar ik kan hier geen gestaafd antwoord op geven.'

Lees de volledige reportage in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 januari.

