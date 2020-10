Thibaut Courtois (28) verlaat de selectie van de Rode Duivels na zijn medische check-up. De doelman van Real Madrid is, zo klinkt het, 'niet fit genoeg om te spelen'.

Dat is vandaag bekendgemaakt via het Twitteraccount van de Rode Duivels.

Donderdagavond (20u45) spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een oefeninterland tegen Ivoorkust, met Simon Mignolet in doel. Het zwaartepunt van het komende drieluik ligt zondagavond met de Nations League-verplaatsing naar Engeland. Komende week woensdag wordt de interlandweek afgesloten met het Nations League-duel in IJsland.

UPDATE: @thibautcourtois will be leaving the camp after his medical check-up. He is not fit to play. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 8, 2020

Door het afhaken van Courtois dreigt bondscoach Roberto Martinez een keepersprobleem te hebben. Eerder werd Koen Casteels (Wolfsburg) vrijgegeven voor de geboorte van zijn kind, waardoor Davy Roef (AA Gent) zich bij de selectie mocht voegen. Ook Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) werd pas vader en is niet meer bij de selectie. Jens Teunckens (AEK Larnaca) werd van de beloften overgeheveld als zijn vervanger.

Het lijkt er sterk op dat Martinez Mignolet drie wedstrijden in zeven dagen zal laten spelen. Of mogelijk wordt Casteels of Van Crombrugge opnieuw opgeroepen.

Courtois keerde ook bij de vorige interlandreeks in september om onduidelijke redenen terug naar Real Madrid, waardoor Simon Mignolet (in Denemarken) en Koen Casteels (thuis tegen IJsland) speelminuten kregen. Casteels viel tegen IJsland in de tweede helft uit met een blessure.

