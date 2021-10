Beerschot is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen op de 10e speeldag van de Jupiler Pro League. OHL kreeg veel meer kansen maar verder dan een 0-0 raakten beide teams niet in de kelderkraker.

Het openingskwartier was voor OHL, dat met enkele snedige acties, veelal via De Norre, kon dreigen. OHL bleef daarna de gevaarlijkste ploeg, maar voor een doelpunt kwamen ze telkens net tekort. Beerschot daarentegen slaagde er niet in om echte kansen te creëren. Vlak voor rust probeerde Beerschot nog een aantal keer iets op te zetten maar de afwerking was telkens te flauw. Ruststand: 0-0.

Rookbommen

Vlak na rust volgden twee grote kansen, eentje voor OHL en eentje voor Beerschot. Doelmannen Mike Vanhamel en Romo bleven uitstekend overeind.

Rond het uur kregen we problemen achter de goal van Vanhamel. Ontevreden supporters gooiden rookbommetjes op het veld. De wedstrijd werd even stilgelegd.

Na het incident bleef OHL wel de gevaarlijkste ploeg. Vanhamel moest voor de zoveelste keer redding brengen. OHL verdiende een doelpunt maar kreeg die uiteindelijk niet. In de extra tijd kreeg Malinov nog een tweede gele kaart. Door het gelijkspel schuift OHL (9 punten) wel weg van de voorlaatste plaats. Beerschot (2 punten) blijft moederziel alleen laatste.

