Na zijn eerste doelpunt voor Anderlecht in de clasico tegen Standard, nestelt Kemar Lawrence zich stilaan in de vaste basiself van coach Kompany. Sport/Voetbalmagazine kijkt terug op het met valkuilen bezaaide pad van de Jamaicaanse linksachter.

Kemar Lawrence wordt geboren in Kingston, de hoofdstad van het land van Bob Marley. Daar begint hij al op jongen leeftijd met voetballen. Zijn drie nonkels speelden professioneel voetbal in Jamaica, maar het is de vader van Kemar die de grootste carrière achter de rug heeft door uit te komen voor de nationale ploeg. De kleine Lawrence is dan ook gebrand om die traditie verder te zetten. En hoewel dat doel vandaag bereikt is, is dat niet zonder slag of stoot gegaan.

De ondertussen 28-jarige verdediger kende een moeilijke jeugd in de gevaarlijke wijken van Jamaica. Hij zag verschillende van zijn vrienden sterven door straatgeweld of drugs. Maar de jonge Kemar vond rust in het voetbal. In 2003, op zijn elfde, voegt hij zich bij de jeugd van Rae Town FC vooraleer in 2007 naar Harbour View te trekken. Daar maakt hij zijn optreden in het eerste team in 2011. Op drie jaar tijd speelt hij er 62 wedstrijden waarin hij twee keer weet te scoren.

Opnieuw een drama

In 2014 maakt Lawrence de grote overstap naar de MLS en de New York Red Bulls. Nog eens 5 jaar en 140 wedstrijden later trekt hij naar Europa en Anderlecht. Maar enkele maanden nadat hij in Brussel aangekomen is, krijgt Taxi (zijn Amerikaanse bijnaam omdat hij zo snel is) opnieuw een drama te verwerken: zijn broer komt om bij een verkeersongeval. Even denkt Lawrence eraan om een pauze in te lassen in zijn carrière. Het is de zoveelste tegenslag voor de Jamaicaan nadat zijn grootmoeder in 2017 stierf, zijn neef voor zijn ogen op straat wordt doodgeschoten en een van de voeten van zijn broer moet worden geamputeerd.

Kemar Lawrence is meer dan enkel een voetballer. Wanneer hij niet op het veld staat, vertoeft de Anderlechtspeler het liefst bij zijn kinderen en jeugdvrienden. Van zijn vrije tijd maakt hij gebruik om de Bijbel te lezen en zich bezig te houden met videospellen. Doodgewone hobby's voor een voetballer met zo'n buitengewoon verleden.

Door Mariano Spitzer

Kemar Lawrence wordt geboren in Kingston, de hoofdstad van het land van Bob Marley. Daar begint hij al op jongen leeftijd met voetballen. Zijn drie nonkels speelden professioneel voetbal in Jamaica, maar het is de vader van Kemar die de grootste carrière achter de rug heeft door uit te komen voor de nationale ploeg. De kleine Lawrence is dan ook gebrand om die traditie verder te zetten. En hoewel dat doel vandaag bereikt is, is dat niet zonder slag of stoot gegaan.De ondertussen 28-jarige verdediger kende een moeilijke jeugd in de gevaarlijke wijken van Jamaica. Hij zag verschillende van zijn vrienden sterven door straatgeweld of drugs. Maar de jonge Kemar vond rust in het voetbal. In 2003, op zijn elfde, voegt hij zich bij de jeugd van Rae Town FC vooraleer in 2007 naar Harbour View te trekken. Daar maakt hij zijn optreden in het eerste team in 2011. Op drie jaar tijd speelt hij er 62 wedstrijden waarin hij twee keer weet te scoren. Opnieuw een dramaIn 2014 maakt Lawrence de grote overstap naar de MLS en de New York Red Bulls. Nog eens 5 jaar en 140 wedstrijden later trekt hij naar Europa en Anderlecht. Maar enkele maanden nadat hij in Brussel aangekomen is, krijgt Taxi (zijn Amerikaanse bijnaam omdat hij zo snel is) opnieuw een drama te verwerken: zijn broer komt om bij een verkeersongeval. Even denkt Lawrence eraan om een pauze in te lassen in zijn carrière. Het is de zoveelste tegenslag voor de Jamaicaan nadat zijn grootmoeder in 2017 stierf, zijn neef voor zijn ogen op straat wordt doodgeschoten en een van de voeten van zijn broer moet worden geamputeerd. Kemar Lawrence is meer dan enkel een voetballer. Wanneer hij niet op het veld staat, vertoeft de Anderlechtspeler het liefst bij zijn kinderen en jeugdvrienden. Van zijn vrije tijd maakt hij gebruik om de Bijbel te lezen en zich bezig te houden met videospellen. Doodgewone hobby's voor een voetballer met zo'n buitengewoon verleden. Door Mariano Spitzer