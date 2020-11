De resultaten van Club, de nieuwe trainer van KRC Genk en het Europees Kampioenschap veldrijden. Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het in zijn wekelijkse terugblik op het sportweekend.

Club Brugge stuitte op zijn grenzen tegen Borussia Dortmund. Jacques Sys: 'Dat kwam hier en daar kennelijk hard aan. Terwijl Borussia na die 0-3 niet eens doorspeelde. Dat moet je constateren dat Club niet bij de zestien beste clubs van Europa hoort. Toch merk je bij Club zenuwachtigheid. Philippe Clement die de instelling van een aantal van zijn spelers na de match tegen KV Mechelen hekelde en vragen heeft over de vele interlands waarvoor vier spelers van Club zijn opgeroepen. Ergens valt het natuurlijk wel te kaderen: er is een grotere kans op besmetting.'Maar het is niet de gewoonte van Clement om dat soort dingen te roepen. Doorgaans analyseert hij heel helder en heel rustig. Ook in momenten dat het goed gaat. Dat nu ook Charles De Ketelaere voor de Rode Duivels wordt geselecteerd, komt toch ook omdat Clement hem op het juiste moment heeft gebracht en verder klaargestoomd. Normaal zou je moeten blij zijn dat een speler van negentien jaar wordt opgeroepen.'KRC Genk heeft met John Van den Brom een nieuwe trainer.Sys: 'Terwijl ze eigenlijk Marc Brys wilden. Hebben ze in die contractbesprekingen met Brys te lang getreuzeld? Uiteindelijk zei Brys een tijdje geleden nog dat hij absoluut wel eens wil aftoetsen of hij in een topclub kan functioneren. Maar kennelijk ziet hij bij OH Leuven meer perspectieven dan in Genk. Daar zijn er in ieder geval ook voldoende middelen om iets op te bouwen.'Het is af te wachten of John Van den Brom de juiste keuze is. Hij is wel een romanticus, dat toonde hij in zijn eerste jaar bij Anderlecht waarin er bij momenten champagnevoetbal werd gespeeld. Maar tijdens het tweede seizoen kreeg hij de ploeg niet meer op de rails. Van den Brom zal de spelers wel een goed gevoel geven en hij kan en wil ook met jonge voetballers werken. Maar het voetbal moet natuurlijk beter. Want ondanks de punten die onder Thorup werden behaald was het spel nog altijd ondermaats. Vreemd trouwens dat Thorup, de gentleman, na zijn abrupt vertrek niet eens afscheid nam van zijn spelers.'Intussen is met de Ronde van Spanje het wegseizoen afgelopen en domineert Eli Iserbyt het veldrijden.Sys: 'Iserbyt heeft duidelijk een stap vooruit gezet. Hij ging als favoriet van start in het Europees Kampioenschap en maakte het af. Maar met alle respect: zonder Mathieu Van der Poel en Wout van Aert heeft het veldrijden toch veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Het is wachten tot beiden hun intrede doen. 'En dan al die wedstrijden die van de kalender zijn geschrapt. Neem nu bijvoorbeeld de veldrit van Diegem, die had ieder jaar toch een speciaal karakter. Rijden in het donker, op de grens tussen oud en nieuw, tegen een feestachtergrond, het had ergens iets magisch. De beleving langs het parcours, dat voor een deel door de straten van Diegem ging, was enorm. Nu zie je overal de grote leegte. Maar het is in deze coronatijden helaas niet te vermijden.'