Afgelopen weekend stond er een grote verrassing in de basis bij KV Oostende. Jeugdproduct Andy Musayev mocht het meteen waarmaken tegen Anderlecht. De Krant van West-Vlaanderen zocht de jonge Belg op.

'Een droom die uitkwam: om voor zóveel toeschouwers en in dát stadion te mogen debuteren', vertelt Andy Musayev over zijn grote debuut voor KV Oostende op het veld van Anderlecht. 'Vanbinnen kende ik best wat stress, hoor. Maar na mijn eerste balcontact en goede pass richting David Atanga zat ik best goed in de match. Wanneer ik wist te zullen spelen? Wel, er was eerst een goed gesprek met de trainer en ik kende een goede voorbereiding. In de oefenmatch tegen Oudenaarde (0-11, red.) scoorde ik vier keer. Toen Nick Bätzner spijtig genoeg uitviel, kreeg ik mijn kans. Een dag voor de wedstrijd kreeg ik het nieuws te horen.'

Musayev is geboren in Oostende, maar zijn familienaam legt een bruggetje naar andere oorden. 'Mijn ouders zijn Tsjetsjenen. Ze ontvluchtten in de jaren negentig de oorlog in het land en zijn hier een nieuw leven gestart. Behalve m'n ouders heb ik hier geen andere familie: mijn grootouders, tantes en nonkels wonen allemaal nog in Tsjetsjenië en elk jaar ga ik op bezoek. Behalve dit jaar. Door de voorbereiding kon ik niet naar daar reizen. Ik heb wel nog een broer en zus, maar die zijn niet in het voetbal actief.'

Over zijn favoriete positie is Musayev alleszins duidelijk. 'De linker- of rechterflank. Ik zoek graag de tegenstander op en ben snel in de eerste meters. Ik probeer iets bij te brengen met mijn creativiteit. En ik ben tweevoetig. Perfect tweevoetig? (lacht) Zo goed als. Nu, ik probeer altijd álles te geven. Ik ben nochtans een rustige mens, hoor. Maar eens ik op het veld kom, word ik een andere persoon, een andere Andy. Ik kan bijvoorbeeld ab-so-luut niet tegen mijn verlies. Voetbal voor mij is als een rode lap op een stier.'

Lees het volledige interview met de KVO-jonkie in de Krant van West-Vlaanderen.

'Een droom die uitkwam: om voor zóveel toeschouwers en in dát stadion te mogen debuteren', vertelt Andy Musayev over zijn grote debuut voor KV Oostende op het veld van Anderlecht. 'Vanbinnen kende ik best wat stress, hoor. Maar na mijn eerste balcontact en goede pass richting David Atanga zat ik best goed in de match. Wanneer ik wist te zullen spelen? Wel, er was eerst een goed gesprek met de trainer en ik kende een goede voorbereiding. In de oefenmatch tegen Oudenaarde (0-11, red.) scoorde ik vier keer. Toen Nick Bätzner spijtig genoeg uitviel, kreeg ik mijn kans. Een dag voor de wedstrijd kreeg ik het nieuws te horen.'Musayev is geboren in Oostende, maar zijn familienaam legt een bruggetje naar andere oorden. 'Mijn ouders zijn Tsjetsjenen. Ze ontvluchtten in de jaren negentig de oorlog in het land en zijn hier een nieuw leven gestart. Behalve m'n ouders heb ik hier geen andere familie: mijn grootouders, tantes en nonkels wonen allemaal nog in Tsjetsjenië en elk jaar ga ik op bezoek. Behalve dit jaar. Door de voorbereiding kon ik niet naar daar reizen. Ik heb wel nog een broer en zus, maar die zijn niet in het voetbal actief.'Over zijn favoriete positie is Musayev alleszins duidelijk. 'De linker- of rechterflank. Ik zoek graag de tegenstander op en ben snel in de eerste meters. Ik probeer iets bij te brengen met mijn creativiteit. En ik ben tweevoetig. Perfect tweevoetig? (lacht) Zo goed als. Nu, ik probeer altijd álles te geven. Ik ben nochtans een rustige mens, hoor. Maar eens ik op het veld kom, word ik een andere persoon, een andere Andy. Ik kan bijvoorbeeld ab-so-luut niet tegen mijn verlies. Voetbal voor mij is als een rode lap op een stier.'Lees het volledige interview met de KVO-jonkie in de Krant van West-Vlaanderen.