Roeslan Malinovski, spelmaker van landskampioen KRC Genk, groeide op in het noorden van Oekraïne en verliet al op zijn twaalfde het ouderlijke nest om 840 kilometer verder zijn kans te gaan in de academie van Sjachtar Donetsk. 'Hij zei: als ik niet mag, ga ik toch, ik ken de weg.' Op bezoek in Zjytomyr.

Hier en daar hangt er in de provinciestad nog een Sovjetsfeertje van troosteloosheid, maar historische gebouwen, het vele groen, de invallende lentezon en vooral de hartelijkheid waarmee de familie Malinovski ons in Hotel Reikartz verwelkomt, maken dat ruimschoots goed. Behalve vader Vladimir, moeder Ekaterina en zijn broer Aleksandr is ook zijn eerste coach Sergey Zavalko aanwezig. Hij zal ons na het gesprek meenemen naar de moederclub van Roeslan, Polissja Zjytomyr, langs een toegangsweg 'waarop Belgische kinderen hun voeten zouden breken' tot bij een bunker waarin het secretariaat en de kleedkamers van de jeugd zijn ondergebracht. Maar niet voor lang meer: ernaast is er een nieuwe academie in aanbouw. 'Omdat het succes van mijn broer de bestuurders leerde dat jeugdopleiding wel degelijk rendabel kan zijn', aldus Aleksandr. 'In het tussenseizoen zal het complex officieel geopend worden in aanwezigheid van Roeslan.'

...