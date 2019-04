Een woordje uitleg bij de breuk tussen RSC Anderlecht en Fred Rutten door Thomas Bricmont, die paars-wit van nabij volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Op zes speeldagen van het einde van het seizoen, gaan Anderlecht en Rutten toch nog uit elkaar. Moeten we daarin de radeloosheid van het bestuur zien?

THOMAS BRICMONT: De situatie was onhoudbaar geworden voor de directie en dit ontslag, het tweede van het seizoen - wat uitzonderlijk is op Anderlecht, benadrukt de chaos die reeds enkele maanden heerst in het hart van de club. De komst van Rutten was slechts een standaardkeuze en symboliseert...