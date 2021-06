Kevin De Bruyne is maandag aangekomen op het nationaal oefencentrum in Tubeke. De middenvelder van Manchester City sluit er aan bij de Rode Duivels, die zich klaarstomen voor het eerste EK-duel van zaterdag in Sint-Petersburg tegen Rusland.

De Bruyne, op de foto met zonnebril en mondmasker, liep ruim een week geleden een gebroken neus en een fractuur in de linkeroogkas op in de met 1-0 verloren finale van de Champions League tegen Chelsea. Zaterdag werd KDB geopereerd aan de oogkas, waardoor hij op het EK wellicht zonder masker kan spelen. Het is nog niet duidelijk wanneer De Bruyne wedstrijdfit zal zijn.

Zonder de Bruyne wonnen de Rode Duivels zondag met 1-0 van vicewereldkampioen Kroatië, de laatste voorbereidingswedstrijd in aanloop naar het EK.

De Bruyne werd zondag voor het tweede jaar door zijn collega's verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League.

