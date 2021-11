Na een moeilijke periode bij Manchester City, hopen de Rode Duivels op een uitstekende Kevin De Bruyne tegen Estland en Wales voor kwalificatie voor het WK in Qatar. 'Na het EK heb ik geen mentale rust gehad', vertelt hij in een persconferentie.

'Ik ben van het EK gekomen met pijn in mijn enkel. Daarna heb je drie weken vakantie, maar na amper een week was mijn enkel al zo dik en had ik zoveel pijn waardoor de blik al op de voorbereiding op het seizoen kwam te liggen. Zo heb je geen mentale rust en fysiek ook al niet. Uiteindelijk bleek dat ik bij mijn terugkeer naar City nog meer dan een maand out zou zijn. Dat had ik voor die kwartfinale tegen Italië niet gedacht', aldus KDB.

In de Premier League staat er nog geen enkele assist achter zijn naam. 'Daarnaast is ook de vorm wat minder en tot slot ligt het niet altijd aan mij. In sommige wedstrijden voor City creëer ik wel voldoende kansen, maar worden ze niet afgemaakt. Dat is een momentopname: soms lukt alles, dan weer niet meer. Ik houd me er niet te veel mee bezig.'

Een tweejaarlijks WK vindt De Bruyne dan weer 'geen slecht idee'. 'In het begin van het seizoen heb ik een meeting gehad met de FIFA en Arsène Wenger om uit te leggen wat ze wilden doen. Ik vind het geen slecht idee, maar dan zal er wel samengewerkt moeten worden tussen de bonden en moet er op het einde van het seizoen een rustperiode zijn voor de spelers. Anders kan het geen succes worden.'

Ook de situatie van zijn maatje Eden Hazard bij Real volgt KDB op de voet. 'Het is nooit leuk om een ploegmaat in zo'n situatie te zien. Maar ik weet dat hij nog steeds een speler is die het verschil kan maken. Ik heb vertrouwen in hem, maar het is aan hem om een beslissing te nemen. Als hij bij Real wil blijven om te knokken voor zijn plaats, moet hij dat doen. Als hij wil vertrekken, is dat ook zo.'

Benteke in de spits tegen Estland

Samen met De Bruyne stond ook de bondscoach de pers te woord vrijdagmiddag. De Spanjaard liet al meteen in zijn kaarten zien voor de thuiswedstrijd tegen Estland zaterdagavond. 'Christian Benteke zal morgen in de basis staan, hij is de natuurlijk opvolger van Romelu Lukaku. Hij zal brengen wat hij altijd brengt. En dat is goed.'

Bij de groep zitten opnieuw ook enkele youngsters met Charles De Ketelaere en Arthur Theate. 'In De Ketelaere zie ik voor zo'n jonge kerel een ervaren speler die zich goed voelt in zijn vel. Dat heb ik nog maar zelden gezien bij een Belgische speler. Ik zie niet meteen een specifieke plaats voor hem, maar voel een enorme drang bij hem om zich te bewijzen. En Theate heeft een grote progressie gemaakt. Hij wordt beter door met onder meer Jan Vertonghen en Dedryck Boyata te trainen. Dat is belangrijker dan de beste voetbaluniversiteit ter wereld.'

En ten slotte had de bondscoach het ook even over de precaire situatie van Eden Hazard bij Real Madrid. 'Hij lijkt gelukkig en kijkt uit naar de match. Het zou me verbazen als hij 90 minuten zou kunnen spelen. We gaan traag met hem. Het belangrijkste is dat we zien dat hij progressie maakt. Eden voelt zich mentaal goed en is scherp. We zullen zien hoelang hij het volhoudt.'

'Ik ben van het EK gekomen met pijn in mijn enkel. Daarna heb je drie weken vakantie, maar na amper een week was mijn enkel al zo dik en had ik zoveel pijn waardoor de blik al op de voorbereiding op het seizoen kwam te liggen. Zo heb je geen mentale rust en fysiek ook al niet. Uiteindelijk bleek dat ik bij mijn terugkeer naar City nog meer dan een maand out zou zijn. Dat had ik voor die kwartfinale tegen Italië niet gedacht', aldus KDB. In de Premier League staat er nog geen enkele assist achter zijn naam. 'Daarnaast is ook de vorm wat minder en tot slot ligt het niet altijd aan mij. In sommige wedstrijden voor City creëer ik wel voldoende kansen, maar worden ze niet afgemaakt. Dat is een momentopname: soms lukt alles, dan weer niet meer. Ik houd me er niet te veel mee bezig.' Een tweejaarlijks WK vindt De Bruyne dan weer 'geen slecht idee'. 'In het begin van het seizoen heb ik een meeting gehad met de FIFA en Arsène Wenger om uit te leggen wat ze wilden doen. Ik vind het geen slecht idee, maar dan zal er wel samengewerkt moeten worden tussen de bonden en moet er op het einde van het seizoen een rustperiode zijn voor de spelers. Anders kan het geen succes worden.' Ook de situatie van zijn maatje Eden Hazard bij Real volgt KDB op de voet. 'Het is nooit leuk om een ploegmaat in zo'n situatie te zien. Maar ik weet dat hij nog steeds een speler is die het verschil kan maken. Ik heb vertrouwen in hem, maar het is aan hem om een beslissing te nemen. Als hij bij Real wil blijven om te knokken voor zijn plaats, moet hij dat doen. Als hij wil vertrekken, is dat ook zo.' Samen met De Bruyne stond ook de bondscoach de pers te woord vrijdagmiddag. De Spanjaard liet al meteen in zijn kaarten zien voor de thuiswedstrijd tegen Estland zaterdagavond. 'Christian Benteke zal morgen in de basis staan, hij is de natuurlijk opvolger van Romelu Lukaku. Hij zal brengen wat hij altijd brengt. En dat is goed.'Bij de groep zitten opnieuw ook enkele youngsters met Charles De Ketelaere en Arthur Theate. 'In De Ketelaere zie ik voor zo'n jonge kerel een ervaren speler die zich goed voelt in zijn vel. Dat heb ik nog maar zelden gezien bij een Belgische speler. Ik zie niet meteen een specifieke plaats voor hem, maar voel een enorme drang bij hem om zich te bewijzen. En Theate heeft een grote progressie gemaakt. Hij wordt beter door met onder meer Jan Vertonghen en Dedryck Boyata te trainen. Dat is belangrijker dan de beste voetbaluniversiteit ter wereld.'En ten slotte had de bondscoach het ook even over de precaire situatie van Eden Hazard bij Real Madrid. 'Hij lijkt gelukkig en kijkt uit naar de match. Het zou me verbazen als hij 90 minuten zou kunnen spelen. We gaan traag met hem. Het belangrijkste is dat we zien dat hij progressie maakt. Eden voelt zich mentaal goed en is scherp. We zullen zien hoelang hij het volhoudt.'