Kevin Mirallas, nu actief bij Morereinse FC in de Portugese eerste klasse, blikt vooruit op de terugwedstrijd van de Champions League tussen Benfica en Liverpool vanavond.

Benfica - Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. Hoe zie jij, als speler in de Portugese eerste klasse, de wedstrijd tussen deze twee teams?

...

Benfica - Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. Hoe zie jij, als speler in de Portugese eerste klasse, de wedstrijd tussen deze twee teams?Om eerlijk te zijn, Liverpool is favoriet. Ze zijn een team dat nog steeds monsterlijk is dit jaar. Zelfs in de Champions League kun je dat zien, ze zijn erg sterk. Maar Benfica heeft twee gezichten dit jaar. Aan de ene kant is er de ploeg die zwakker is in de competitie en die moeite heeft om zich te handhaven aan de top, en aan de andere kant is er de ploeg die zeer sterk is in de Champions League. Alles is nog mogelijk, want ze zijn een zeer goede Europese ploeg met zeer goede spelers. Over twee wedstrijden, kunnen ze geweldige dingen doen.Jan Vertonghen, je voormalige teamgenoot in de nationale ploeg, speelt voor Benfica. Heb nog contact gehad met hem over deze wedstrijd?Nee, we hebben het de laatste tijd niet over deze wedstrijd gehad, maar wel over de competitie hier in Portugal en alles wat daar gaande is. Ik ben er zeker van dat hij en Benfica er alles aan zullen doen om hun seizoen te redden, want de titel zit er dit jaar niet meer in (Benfica staat 3e op 15 punten achter Porto). Ze zullen alles inzetten op de Champions League om de fans, die talrijk zijn in Portugal en Europa, toch trots te maken.Van 2012 tot 2018 speelde je bij Everton, stadsgenoot en rivaal van Liverpool. Je scoorde zelfs in de derby in 2013. Hoe is het om tegen Liverpool te spelen?Toen ik bij Everton speelde, was het een heel speciale wedstrijd voor de stad, de fans en de mensen die daar vandaan komen. Toen ik aankwam, was het eerste wat ik te horen kreeg de datum van de wedstrijd tegen Liverpool. Ik had echt het gevoel dat die wedstrijd heel speciaal was voor de mensen van de stad. Persoonlijk vond ik de sfeer op Goodison Park warmer dan toen we op Anfield gingen spelen. Toen ik voor het eerst bij Everton kwam, was er niet veel verschil tussen de twee teams, maar de laatste jaren is dat verschil gegroeid. Toch is alles aanwezig bij Everton om op hetzelfde niveau te komen.Hangt er een speciale sfeer in Anfield op Europese avonden?Neen, niet meer dan in de weekends. Er zijn elk weekend zoveel wedstrijden in Engeland dat de sfeer op een Europacup-avond net zo gezellig is. Maar we weten dat de fans hoge verwachtingen hebben voor Europese wedstrijden in Engeland. Ik denk dat Liverpool er op gebrand is om terug te keren naar de finale en die te winnen. Ze zijn een club met grote ambities en een grote ploeg, dus de sfeer zal bijzonder zijn. Bij Everton gaat het minder goed dit seizoen. De ploeg staat 17e en staat slechts enkele punten boven de degradatiezone, voor het eerst sinds lang spelen ze tegen de degradatie. Denk jij dat ze zullen zakken? Ik was twee weken geleden erg bezorgd. Toen wonnen ze een wedstrijd, wat zeker hielp.Het is verontrustend, want het is een team dat nog nooit onderuit is gegaan en ze zijn niet gewend aan zo'n slechte positie. We weten niet hoe de spelers zullen reageren, want iedereen die daar speelt is gekomen om in de hoogste klasse te spelen. Bij Everton is er veel druk om altijd in de top zes te eindigen. Nu ze zich in deze positie bevinden, kan het niet gemakkelijk zijn om voor de fans te spelen, omdat ze niet gelukkig kunnen zijn. Maar het zijn ook fans die altijd achter de spelers staan en ze zullen hen blijven steunen ondanks deze slechte periode.Voor je in Portugal ging spelen, heb je een tijd meegetraind bij Standard om de vorm te houden. In Luik hebben ze een rampzalig seizoen achter de rug, maar hopen ze op beterschap nu de club is overgenomen door 777 partners. Wat denk je van de overname?Het is een goede zaak, want de voorzitter (Bruno Venanzi) wilde al een tijdje verkopen en het ging niet goed, op en naast het veld. Ik hoop dat deze groep met nieuwe ambities zal komen en dat zij de sfeer van Standard zal weten te herstellen. Ik hoop ook dat de fans tevreden zullen zijn en dat Standard vanaf volgend jaar weer de Hel van Sclessin zal zijn.Zou je ooit nog terugkeren bij Standard?Natuurlijk, ik heb dat nooit verborgen. Ik ben er altijd eerlijk over geweest sinds het begin van mijn carrière. Ik had meerdere keren naar Standard kunnen gaan, maar dat is niet gebeurd. Ik kan ze nu nog iets brengen. Wat zeker is, is dat de deur langs mijn kant open staat. We zullen zien wat er deze zomer gebeurd.Je hebt lang meegedraaid bij de Belgische gouden generatie. Deze zomer spelen zij hun laatste groot toernooi. Wat wens je deze generatie, die je zo goed hebt gekend, toe voor de wereldbeker van 2022?Ik hoop dat we een trofee winnen, want dat is wat we missen na een aantal geweldige runs, vooral in 2014 en 2018, in de World Cup. Wij hebben het gevoel dat het echt nu of nooit is omdat er een dip is in vergelijking met de generatie daarvoor, ook al zijn er zeer goede spelers. Ik denk niet dat de nieuwe spelers klaar zijn om het direct over te nemen, maar dat zal met de tijd komen. Het team heeft veel ervaring opgedaan tijdens de laatste toernooien en zal dit WK aankunnen.De jonge duivels hebben zich afgelopen dinsdag gekwalificeerd voor het EK. Daar is het voor jou allemaal begonnen met België in 2007. Je schitterde op dat EK in 2007 in Nederland en je behoorde zelfs tot de topscorers van het toernooi met twee belangrijke doelpunten. Kan een nieuwe generatie opstaan om de duivels te vervangen?Dat zou geweldig zijn. Eindelijk gaat een nieuw team spelen op het Europees kampioenschap U23. Dat is goed voor het Belgisch voetbal, het toont aan dat er kwaliteit zit in de jongere spelers. Ik weet niet of ik dezelfde factor zie als toen wij deelnamen, maar ik wens hen het allerbeste. Moge deze generatie groeien en grootse dingen doen voor de toekomst van ons land. Ik denk dat dat is waar iedereen op wacht. De toekomst zal uitwijzen of deze spelers in staat zullen zijn de resultaten van de vorige generatie te evenaren.Door Robin Job