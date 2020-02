Na enkele drieste tussenkomsten in de Championship en Premier League was Kevin Muscat staatsvijand nummer één in Engeland. Zijn bad boyplunje heeft de 46-jarige Australiër intussen ingeruild voor dat van brave huisvader en sportief adviseur bij STVV.

In mei van vorig jaar nam Kevin Muscat na veertien jaar als speler, assistent-trainer en manager afscheid van Melbourne Victory. Hij lag nog een jaar onder contract, maar hij had nood aan iets nieuws. Zijn kompas leidde hem naar Europa. 'Ik had een lange break nodig om te herbronnen en daarna heb ik vanuit Londen verschillende clubs bezocht. En toen kwam dat telefoontje van STVV. Mister Tateishi sprak met zoveel passie over voetbal en Sint-Truiden dat ik na elk gesprek nog meer geïntrigeerd raakte.' Wat is de link tussen de Japanse CEO van STVV en een Australische voetbalcoach? Kevin Muscat: 'Ik ben zes jaar hoofdtrainer geweest bij Melbourne Victory en in die periode heb ik vier keer de Aziatische Champions League gespeeld. Ook tegen Japanse teams. Als ik mister Tateishi mag geloven, is hij mij zo op het spoor gekomen.' Volgens enkele bronnen word je op termijn de nieuwe trainer van STVV. Maar je hebt het trainerschap even on hold moeten zetten om nu al aan de slag te kunnen gaan op Stayen. 'Ik heb niet getwijfeld toen de mogelijkheid zich aandiende om iets anders te proberen. Het kost zo veel tijd en energie om de stiel te leren dat ik niet met andere zaken bezig ben.' Ben jij de baas van trainer Milos Kostic? 'Nee, we zijn collega's.' Maar op wedstrijddagen zit je dus niet op de bank? 'Dat is het domein van Milos. Hij coacht het team in de week en dus ook in het weekend. Ik pleeg voor de aftrap overleg met de staf en daarna volg ik de match vanuit de tribune.' Wat wordt van jou verwacht als sportief adviseur? 'Ik ben de link tussen sportief directeur Andre Pinto en het bestuur enerzijds en de technische staf anderzijds. Ik moet de spelfilosofie ontwikkelen en die speelstijl helpen implementeren. Verder zal ik trainingen en wedstrijden analyseren, feedback geven aan de trainers en de trainingsstof reviewen.' Kostic zei bij zijn aanstelling dat hij STVV opnieuw agressief wilde laten voetballen. Vechtvoetbal, zeg maar. 'Ik ben niet zeker dat Kostic het zo bedoelde. De mensen komen naar het stadion om een team te zien waar ze zich in kunnen herkennen. Mensen in de regio zijn harde werkers en dat aspect zal ook naar boven moeten komen in ons voetbal. Maar ik zou dat niet louter willen benoemen als vechtvoetbal.' Wat is jouw voetbalfilosofie? 'Als ik het kort moet definiëren: STVV moet een ploeg zijn die proactief is, de bal bespeelt en constant druk zet.' Terry Butcher, voormalige Engelse international, zei in 2006 als trainer van Sydney FC het volgende: 'Elke trainer in de A-League zou graag een Kevin Muscat opstellen en ik ben daar geen uitzondering in.' Wil je bij STVV ook een Kevin Muscat in de ploeg hebben? ( zoekt naar zijn woorden) 'Ik ben niet op zoek naar een specifieke kopie van mezelf. Het is een beginnersfout om te denken dat je een speler kan klonen of kan veranderen.' Toen Tateishi de club eind november 2017 overnam, was het de bedoeling om na drie seizoenen mee te doen voor play-off 1. Welke doelen heeft hij jou opgelegd? 'Ik ben niet bezig met targets. Onze focus ligt op het proces dat naar de uitkomst leidt. En de uitkomst zie je pas op het einde van het seizoen...' Hoe staat het Australische voetbal ervoor? 'Het gaat traag vooruit. In de A-League staan er twee grote uitdagingen voor de deur: de competitie uitbreiden met een aantal teams en een promotie-degradatiesysteem invoeren.' Je hebt een kleine 50 wedstrijden gespeeld voor Australië. Maar in de Premier League is je teller op 9 matchen met Crystal Palace blijven steken. Was de Engelse eerste klasse te hoog gegrepen voor jou? 'Dat werd mij gezegd en ik respecteer die mening. Misschien zat er wel een grond van waarheid in... Maar ik heb in die negen matchen van elke minuut genoten.' Je hebt in Engeland een zekere reputatie opgebouwd. Is er iets waarvan je spijt hebt? 'Zijn er zaken voorgevallen waarvan ik wens dat ze niet gebeurd waren? Uiteraard. Ik ben ook maar een mens. Geen enkel incident waar ik bij betrokken was, heb ik op voorhand beraamd. Het is gebeurd en ik moet daar nu mee leren leven.'