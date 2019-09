Kévin Vandendriessche voetbalt ondertussen vijf jaar bij KV Oostende. In Sport/Voetbalmagazine legt de aanvoerder uit hoe KVO eindelijk weer stabiliteit vond na de periode-Coucke.

Na een paar topjaren met twee keer deelname aan play-off 1, moet KV Oostende nu al twee jaar op rij vrede nemen met play-off 2. Kévin Vandendriessche zag de club in een overgangsfase belanden na het vertrek van voorzitter en geldschieter Marc Coucke. 'Na het vertrek van Coucke veranderde er onmiddellijk veel. Ik geef je een stom voorbeeld: toen hij er nog was, mochten we onze truitjes aan de supporters schenken. We werden verondersteld die dan te betalen, maar uiteindelijk moesten we dat niet doen. Het bestuur vergat dat of ze deden alsof ze het vergaten. Als je nu je truitje afgeeft, dan betaal je. Punt aan de lijn. Dat is zeker niet slechter. Ik zie een nieuwe stabiliteit binnen de club. Alles is duidelijker. Je merkt dat er op elk niveau doordachte beslissingen genomen worden. Dat is wel eens anders geweest.'

'Toen Marc Coucke de club overliet aan Peter Callant wisten we niet altijd waar we naartoe wilden. Je kan echt spreken van een overgangsperiode. Nu wordt elke nieuwe aankoop eerst grondig bestudeerd en nemen ze vervolgens een intelligente beslissing. Denk maar aan Ronald Vargas en Ari Skulason, twee jongens met veel ervaring.'

Ondertussen is de periode onder Marc Coucke afgesloten, zegt de aanvoerder van KVO nog, al zal de erfenis altijd herinnerd worden: 'De eerste maanden na zijn vertrek praatten we veel over hem, maar ondertussen zijn verscheidene spelers van toen vertrokken en gebeurt het veel minder. De anciens hebben het nog wel eens over hem. Dat vind ik maar normaal, want we mogen niet vergeten wat hij hier bereikt heeft. We haalden tweemaal play-off 1, speelden Europees en bereikten de bekerfinale. En dat alles op een korte periode.'

Als uitsmijter geeft Vandendriessche nog zijn visie mee waarom het met Gert Verheyen minder liep dan nu met Kare Ingebrigtsen. 'Ik kan me vergissen, maar volgens mij kwamen Broos en Verheyen niet zo goed overeen. Ze gaven ons alleszins niet de indruk dat ze aan hetzelfde zeel trokken. Verheyen had zijn ideeën en Broos die van hem, en die waren niet dezelfde. Ik denk dat de trainer niet de vrijheid kreeg om te doen wat hij wilde qua tactiek en ploegopstelling.'

