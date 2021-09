Nogal wat kleinere dorpen hebben een club in de nationale voetbalreeksen. Hoe doen die dat toch, en hoe verteerden zij de voorbije covidonderbreking? Aflevering 1: KFC Voorde-Appelterre, fusieclub tussen twee kleinere Oost-Vlaamse dorpen in derde nationale amateur.

Tel de 2990 inwoners van Appelterre-Eichem en de 1329 van Voorde op en je komt nog altijd maar aan een goeie 4300 inwoners in beide deelgemeentes van het Zuid-Oost-Vlaamse Ninove. Dat volstaat al een paar jaar om zonder problemen mee te draaien in de derde nationale amateurafdeling. In die reeks, waar KFC Voorde-Appelterre zondagmiddag om 15 uur net als vorig jaar de competitie aftrapt tegen KFC Rhodienne De Hoek, de club uit Sint-Genesius-Rode die het oude stamnummer zes van Racing Brussel bezit, ambieert het dit jaar de top vijf en wil het graag de eindronde spelen.

Van treurverhalen over covid wil men bij het bestuur van de club niet horen. 'Wij zijn supergezond', zegt voorzitter Bjorn Denis, wiens bedrijf in Appelterre gevestigd is. 'De kracht van onze financiële situatie is dat 75 procent van het budget samengebracht wordt door de twaalf beheerders, die bijna allemaal een eigen bedrijf hebben. Als die allemaal hun contactbedrijven aanspreken, krijgen we de zaak mooi rond.'

Champagnestreek

In mei 2018 beslisten K. Eendacht Appelterre-Eichem, opgericht in 1943, en FC Voorde, ontstaan in 1975, de handen in mekaar te slaan. Voorheen kwam Appelterre het vaakst uit in tweede provinciale maar was het al een paar keer tot bevordering opgeklommen. Voorde, lang een pendelclub tussen derde en vierde provinciale, steeg kort voor de fusie tot in eerste provinciale, maar kreeg het daar, net als de buren (beide gemeentes grenzen aan mekaar) financieel moeilijk.

Nog altijd vindt Bjorn Denis de fusie de beste beslissing die ooit genomen is. 'We hadden dat al veel eerder moeten doen', bevestigt hij nog eens. Voorheen sukkelden beide clubs al eens met problemen, maar bij de samenvoeging ontstond een nieuwe dynamiek.

'Je moet er vooral voor zorgen dat er geen zaken uit het verleden terugkeren waar niemand nog baat bij heeft met het oog op de toekomst. En de goeie mensen samenbrengen. Sommige clubs met een groter verleden die in ons boerendorpje komen, vragen zich wel eens af: hoe doen die mannen dat? Bij ons zit er leven en dynamiek in. De gemiddelde leeftijd in het bestuur moet zo'n 45 jaar zijn. Wij amuseren ons. Binnenkort gaan we zelfs voor een weekend met een bus met het bestuur naar de Champagnestreek, vrouwen inbegrepen. Op de terugreis houden we halt voor de wedstrijd op Eppegem.'

Prestatiegericht betalen

Tijdens de competitiestop vanwege covid zat de club niet stil. Er werd 50.000 euro geïnvesteerd in de verbetering van de accommodatie. Alle beheerders en sponsors engageerden zich ook om minstens evenveel te betalen als vorig jaar, waardoor de club met hetzelfde budget kan blijven werken. Op één speler na die naar Nederland verhuisde werd de kern die men wilde houden samengehouden.

Daarnaast haalde de club nog jonge spelers bij Union, RWDM en Londerzeel. Financieel is dat geen probleem: 'Wij betalen enkel de vijftien geselecteerden én enkel prestatiegericht. Als die mannen van hoger zo goed zijn als ze zeggen, moeten ze dat ook maar bewijzen.' Trainer is nog steeds Bart De Durpel die voor de fusie hoofdtrainer was van FC Voorde en sinds de fusie met de club mee groeide.

Nog altijd voetballen de senioren op de terreinen van Appelterre en zit de jeugdwerking onder leiding van jeugdvoorzitter Glenn De Pauw nog vooral in Voorde. Beide accommodaties liggen amper een goeie twee kilometer uit mekaar.

In totaal heeft de fusieclub zo'n 300 leden, van wie 238 jeugdspelers. Van de schaduw van VK Ninove, dat zijn thuiswedstrijden amper zeven kilometer verder afwerkt, waartegen Appelterre in het verleden al eens stevige derby's speelde, voelt de club weinig concurrentie. Bjorn Denis: 'Wij doen gewoon ons eigen ding.'

