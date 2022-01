De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) bij het Antwerpse hof van beroep buigt zich donderdag over de bijzondere opsporingsmethoden die gebruikt zijn in het onderzoek van het voetbalfraudedossier met als naam 'Operatie Zero', of ook 'Propere Handen'. De KI doet dus de zogenaamde BOM-controle in het dossier, waarin het federaal parket in totaal 56 personen en een vennootschap voor de rechtbank wil zien verschijnen, zoals voetbalmakelaars, trainers, managers en bestuursleden van enkele clubs uit de Jupiler Pro League.

Enkele bekende namen zijn onder meer Mogi Bayat, Ivan Leko, Peter Maes, Vincent Mannaert, Bart Verhaeghe, Herman Van Holsbeeck en scheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vertenten.

In Operatie Zero kon de Servische makelaar Dejan Veljkovic via zijn advocaten Kris Luyckx en Bart Verbelen met het federaal parket de eerste spijtoptantenregeling op poten zetten. Hij deed tegenover de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg alles uit de doeken: hoe de betrokkenen op slinkse wijze allerlei commissies of retrocommissies opstreken, al dan niet in het zwart of via fictieve facturatie. De regeling met het gerecht leverde Veljkovic een celstraf van 5 jaar met uitstel op en een voorwaardelijke geldboete van 80.000 euro. Er is wel een fikse verbeurdverklaring van 3,9 miljoen euro uitgesproken.

De 56 personen worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, schriftvervalsing via valse scoutings- of consultancy-opdrachten, actieve omkoping, matchfixing of witwaspraktijken. Daar zitten ook actieve bestuursleden tussen van zes eersteklasseclubs zoals Club Brugge, AA Gent, Charleroi, Racing Genk, KV Kortrijk en Standard en ex-bestuurders van Anderlecht, Racing Genk, KV Mechelen, KV Oostende, Oud-Heverlee Leuven en Waasland-Beveren.

Een luik draait rond Dejan Veljkovic en zijn luitenant Uros Jankovic, die als makelaar in Montenegro aan de slag was en gelden ontving via valse vennootschappen. Een tweede luik draait rond Mogi Bayat, die betrokken zou zijn bij het afsluiten van tientallen dubieuze transfers in binnen- en buitenland.

Het gerecht wil de vennootschap van Bayat ook laten terechtstaan. Op de lijst staan oud-bondsvoorzitter François De Keersmaecker van de KBVB, die ook advocaat is, en Steven Martens. De Keersmaecker zou een rol hebben gespeeld bij het contract voor keeperstrainer Erwin Lemmens bij de Rode Duivels. Na de toetsing van de bijzondere opsporingsmethoden door de KI kan het dossier terug naar de raadkamer gaan, die de beslissing zal nemen welke partijen voor een correctionele rechtbank moeten verschijnen. Bij de raadkamerprocedure kunnen er nog verzoeken tot bijkomend onderzoek worden ingediend. Er zijn ook nog regelingen mogelijk om met het gerecht een minnelijke schikking te treffen om op die manier een strafproces te vermijden.

