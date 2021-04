'Mister Lokeren' komt nu aan de kost als zakenman, maar liet in Sport/Voetbalmagazine zijn licht schijnen over de voetbalwereld. Een voorsmaakje.

Je hebt in de herfst van vorig jaar een tijdje meegetraind met Club NXT. Hoe was het voor jou om als dertigjarige de kleedkamer te delen met tieners?

Killian Overmeire: 'Ik was één van hen, maar op het veld liet ik mij wel gelden. Vanaf de eerste training ben ik beginnen te coachen en te roepen. Ik heb mij onmiddellijk geëxcuseerd bij de trainer Rik De Mil, maar hij vond het fantastisch. Die jongens gaven mij veel respect en dankzij hen heb ik het voetbalplezier teruggevonden dat het laatste seizoen was verdwenen door al die toestanden bij Lokeren.'

Moest je spontaan denken aan het moment dat jij in de A-kern van Lokeren bent begonnen met spelers als João Carlos, Marc Hendrikx, Arnar Vidarsson, Arnar Grétarsson en Olivier Doll?

Overmeire: (knikt) 'Ik moet zeggen: de tijden zijn veranderd. Toen ik als jong mannetje bij de A-kern kwam, kroop ik in een hoekje van de kleedkamer en deed ik enkel mijn mond open als er mij iets gevraagd werd. Jeugdspelers zijn nu veel mondiger dan vroeger en er is een mentaliteitswijziging aan de gang. En dat bedoel ik niet positief.'

'Gastjes zijn content met hun eerste profcontract. Ik mis bij hen de drive om hun concurrenten eruit te spelen. Ze haasten zich na de training naar huis om op de playstation te spelen. Komaan, toon toch wat meer ambitie! Ik heb twee jaar zwarte sneeuw gezien om in de ploeg te geraken.'

Vond jij het als aanvoerder jouw taak om die youngsters bij de les te houden?

Overmeire: 'Ik sprak hen aan over hun werkethiek. 'Kruip voor de training eens in het krachthonk. Of blijf iets langer na de training. Nu speel je niet, maar zorg dat je klaar bent als je je kans krijgt.' Ortwin De Wolf pikte dat op. Ik wist dat hij zou slagen, want hij was er constant mee bezig. De anderen vonden mij wellicht een zaag. Maar ik deed dat steeds met de beste bedoelingen. Davy De Beule gaf mij destijds het goede voorbeeld en ik wilde op mijn beurt mijn kennis doorgeven aan de jongeren.'

Alain Eliasy

Lees het volledige interview met Killian Overmeire in Sport/Voetbalmagazine van 7 april.

