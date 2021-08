Killian Overmeire (35) gaat vanaf volgende week het Belgisch voetbal beoordelen voor Sport/Voetbalmagazine in de rubriek plus/min. Een inleidend gesprek.

Je bent 17 jaar prof geweest, één keer international in 2008 (samen met Eden Hazard), en hebt met Lokeren, waarmee je twee keer de beker won, 495 wedstrijden gespeeld, tot die bekerwedstrijd met Lokeren-Temse afgelopen winter tegen STVV. Was dat je allerlaatste wedstrijd? Killian Overmeire: 'Ja. Op dat moment wist ik het nog niet, maar het gevoel was niet meer hetzelfde, na zeventien jaar profvoetbal en een tijdlang niets doen vanwege covid. Wanneer je je afvraagt 'waarom doe ik het eigenlijk nog', heb je voor jezelf in feite al het antwoord. Alleen het afscheid waar ik op gehoopt had, heb ik niet gekregen, maar dat heeft Messi bij Barcelona ook niet gehad. Na die bekermatch tegen STVV was er een mooi moment met complimenten van Peter Maes die voor mij als trainer veel betekend heeft. Dat vond ik ook een mooie manier om af te sluiten, zo was de cirkel rond.' Heb je nog andere aanbiedingen van clubs gekregen? Overmeire: 'Er was nog de vraag van Lokeren-Temse om door te gaan, maar we verschilden van visie. Peter Maes vroeg me in december ook nog om naar STVV te komen, dat voor een moeilijke en belangrijke januarimaand stond. Maar mijn laatste training dateerde al van half september met Club NXT. Dan weet je dat je op je 35e niet datgene kan brengen wat zo'n ploeg in volle -degradatiestrijd nodig heeft. Had Peter me in september gebeld, toen ik nog fit was, was ik wel op die vraag ingegaan.' Waar ben je nu mee bezig? Overmeire: 'Ik heb mijn UEFA B- en C-diploma gehaald. De A-cursus heb ik aan mij voorbij laten gaan toen we met Lokeren in overlevingsmodus in tweede klasse zaten. Dat vroeg toen al mijn energie, maar ik ga dat terug oppikken. Ik werk nu als vennoot van een van mijn beste vrienden in twee bedrijven. In volle covidlockdown heb ik ervaren dat thuiszitten niets voor mij is. Ik moet iets omhanden hebben, en hij stelde voor om bij hem in de zaak een handje te helpen. Dat slorpt nu veel van mijn tijd op. 'Het is ook goed om eens een leven naast het voetbal te ontdekken voor iemand die vanaf zijn vijfde al voetbalt en nooit een andere job had. Het grootste verschil is de voldoening. Niets gaat boven 90 minuten voetballen op zaterdagavond nadat je een week naar die wedstrijd hebt toegeleefd, met alle adrenaline en emotie die daarbij te pas komt. Dat gevoel ga ik niet meer terugvinden in iets anders. Maar ik sluit niet uit dat ik nog terugkeer in de voetbalwereld.' Je gaat nu tweewekelijks voor ons analyseren en je geeft op tv ook commentaar bij buitenlands voetbal. Wat voor analist wil je zijn of worden? Ga je, om maar iets te zeggen, als Peter Maes het moeilijk heeft dat ook durven aankaarten? Overmeire: 'Als dat nodig is, ga ik dat doen, maar altijd op een opbouwende manier. Ik heb nog een aantal collega's die actief zijn in het Belgische top-voetbal. Wie van mij messcherpe meningen verwacht, gaat bedrogen uitkomen. Ik wil geen uitspraken doen die voor sensatie zorgen. Ik probeer me altijd in de plaats te stellen van de speler in kwestie en dat te verwoorden. Ik wil eerlijk zijn op een respectvolle manier, en het komt me goed uit dat ik na al die jaren in het voetbal ook die sport op een andere manier kan leren benaderen.' Wat heeft je in dit nog prille seizoensbegin verrast en waar kijk je de komende maanden vooral naar uit? Overmeire: 'Dat KV Kortrijk na twee speeldagen alleen aan de leiding stond, verraste me. Dat komt ook omdat de grote clubs op een andere manier hun seizoen indelen en naar de play-offs toe pieken. Benieuwd ben ik of Anderlecht de positieve lijn die ze eind vorig seizoen inzetten doortrekken dan wel terugvallen. En ik kijk ook uit naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld Charles De Ketelaere, die ik bij Club nog heb zien trainen.'