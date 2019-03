Killian Overmeire: 'Zo'n seizoen vreet aan een mens'

Zo'n seizoen is het dus, grijnst hij: de vrijdag voor de wedstrijd tegen Anderlecht begeven op de training zijn lievelingsschoenen het opeens en omdat hij niet graag met nieuwe schoenen speelt, grijpt hij terug naar een paar oude die al klaarstonden om door Afrikaanse ploegmaats meegenomen te worden naar hun thuisland. Zowat een kwarteeuw geleden is het intussen dat Killian Overmeire (33) een aansluitingskaart tekende bij Lokeren. Zestien jaar behoort hij al tot de A-kern en negen jaar is hij aanvoerder van het eerste elftal van de club die al drieëntwintig jaar onafgebroken in de eerste klasse speelt. Maar sinds zondag staat het vast: de sportieve daler van 1A is dit keer KSC Lokeren Oost-Vlaanderen. Hij maakte in zijn carrière al erger mee, zoals de plotse dood van Gregory Mertens, en privé gaat alles prima, maar toch... 'Zo'n seizoen vreet aan een mens', vertelt hij aan een tafeltje in de kleedkamer van de thuisploeg in het Daknamstadion, een kleedkamer die er overigens nog altijd hetzelfde uitziet als toen hij die als jonge speler voor het eerst betrad.

