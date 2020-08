Vandaag start de US Open, de eerste grandslam sinds het begin van de coronacrisis. Wat mogen we verwachten van het toernooi, de toppers en de Belgen? Sport/Voetbalmagazine vroeg het aan Marc De Hous, ex-coach van Kim Clijsters.

Hoe stil zal het dit jaar zijn op Flushing Meadows?

Marc De Hous: 'Heel stil. Ik heb al gekeken naar het toernooi van Cincinatti en het is allemaal erg bevreemdend. Er waren spannende wedstrijden met prachtige punten, maar er komt geen applaus. De ambiance en de sfeer zijn volledig weg. Dat is ook voor de spelers heel anders, want Djokovic, bijvoorbeeld, viert zijn overwinningen altijd met een gebaar naar het publiek. Nu is dat voor lege tribunes. Bij sommige banen zullen er zelfs geen lijnrechters zijn en zal alles elektronisch gaan met Hawk Eye Live en computerstemmen.

'Het niveau zal er wel niet onder lijden, want het gaat om een grandslam en dan is iedereen op zijn best. Dat is een van de vier hoogtepunten van het seizoen en dan moet je er staan. Met slecht tennis ga je er niet winnen, dat zag je ook al in Cincinnati. Tennis is natuurlijk ook een individuele sport en dan ben je sowieso al op jezelf aangewezen.

'Iedereen is eigenlijk al gewoon heel blij dat er gespeeld mag worden, want de financiële belangen voor de organisatie en de spelers waren veel te groot. Die zullen er wel alles aan doen om het hele toernooi uit te spelen. Denk maar aan de lager geklasseerde spelers die al 51.500 euro winnen als ze de eerste ronde verliezen. Dat is broodnodig voor hen.'

Hoe zal de US Open corona buitenhouden?

De Hous: 'De organisatie is enorm streng. Alle spelers moeten in hun hotel blijven. Die worden dan vervoerd met een busje van en naar het terrein. En alle velden en de hele site zijn verboden terrein. Zelfs de meeste journalisten mogen er niet in. Het is dus allemaal heel gelimiteerd.

'Maar ze zitten al meteen met een groot probleem met Benoit Paire, die na twee negatieve tests ineens positief testte. Die werd dan meteen naar huis gestuurd, net zoals dat het geval zal zijn bij alle positieve tests, maar wat doe je dan met de spelers met wie hij in contact stond? Alle Franse spelers klieken wat samen, met ook nog David Goffin, bijvoorbeeld. Dat is nog absoluut niet duidelijk. Laat ons maar hopen dat het allemaal wordt uitgespeeld.'

Geen publiek dit jaar in New York, alles is hermetisch afgesloten. © GETTY

Kim Clijsters was twijfelachtig voor de US Open door een buikblessure, maar die lijkt nu toch in orde te zijn. Wat kan ze, als wildcard bereiken, op dit toernooi?

De Hous: 'Iedereen stelt zich vooral de vraag of het lichaam het gaat kunnen volhouden, want die blessure liep ze op in het World Team Tennistoernooi, waar het allemaal heel korte sets waren. Maar nu moet ze alles geven in twee winnende sets, dus we houden toch een beetje ons hart vast wat betreft dat lichaam.

'Mocht het lichaam het houden, dan zie ik ze wel zo de halve finales bereiken, want er ontbreken heel veel toppers bij de vrouwen. Maar liefst zes speelsters uit de top 10 ontbreken op de US Open. Nummers 1 en 2, Ashleigh Bartey en Simona Halep, zijn afwezig en ook titelverdedigster Bianca Andreescu is er niet bij. Dan stijgen de kansen van Kim Clijsters, maar de andere tennissers, met onder meer Naomi Osaka, weten dat ook wel en gaan ook vol voor de winst. Zoveel kansen op een grandslam heb je ook weer niet.

'In de derde ronde kan het trouwens een heel interessante ontmoeting worden tussen Clijsters en onze nummer 1 Elise Mertens. Dat wordt de eerste wedstrijd tussen hen, dus dat zal heel bijzonder worden.'2

Lees ook: Zelfs Donald Trump hield even van Kim Clijsters

Kan Elise Mertens misschien ook wel verrassen op deze US Open?

De Hous: 'Ja, zeker. Haar voordeel is dat ze geweldig aan het tennissen is en al veel matchen, met onder meer een finale en halve finale, achter de rug heeft, dus de automatismen beginnen al snel terug te keren bij haar. Die halve finale was trouwens op het WTA-toernooi van Cincinnati. Vreemd genoeg werd die niet gespeeld in Cincinnati maar op de site van de US Open, dus ze is de banen ook al wat gewoon. Ik zie haar dan ook als een van de outsiders in New York.'

Elise Mertens is aan enkele sterke weken bezig, met onder meer een halve finale in Cincinatti. © Belga Image

Bij de mannen hebben Rafael Nadal en Roger Federer afgezegd. Ligt de weg nu open voor Novak Djokovic om een 18e grandslamtitel te behalen?

De Hous: 'Eerlijk gezegd zie ik niemand op de tabellen staan die hem kan verslaan. In de halve finales kan hij misschien nog tegen Stefanos Tsitsipas uitkomen, dat kan lastig worden. Maar dat zal het ook wel een beetje zijn. Je hebt dan wel 8 spelers uit de top 10 die wel nog meedoen, maar die gaan Djokovic niets in de weg leggen, denk ik.

'Djokovic is ook gebrand om de beste speler aller tijden te worden. Aan het aantal toernooien van Federer en Nadal komt hij nog niet, maar qua grandslams zit het heel kort op elkaar, en daar word je op afgerekend aan het einde van je carrière. Nadal heeft er 19, Federer 20. Als Djokovic nu wint, komt hij op 18, die kans zal hij zeker niet laten liggen.'

Kim Clijsters en Elise Mertens zijn outsiders bij de vrouwen, maar wat mogen we bij de mannen verwachten van David Goffin?

De Hous: 'Moeilijk te zeggen. Ik vond hem de laatste weken wat zonder grinta spelen en een kwartfinale tegen Djokovic kan zeker, maar dan moet hij toch al veel goeie spelers naar huis sturen. Dat het nu drie winnende sets zijn, speelt in zijn voordeel, maar hij moet in de eerste ronde al tegen Reilly Opelka, een opslagkanon van 2,11 meter. Dat wordt al een eerste grote test. En dan komen nog Filip Krajinovic, Denis Sjapovalov... Geen cadeaus voor Goffin. Als hem dat allemaal lukt en dan tegen Djokovic mag uitkomen, is zijn toernooi al meer dan geslaagd.'

Hoe stil zal het dit jaar zijn op Flushing Meadows?Marc De Hous: 'Heel stil. Ik heb al gekeken naar het toernooi van Cincinatti en het is allemaal erg bevreemdend. Er waren spannende wedstrijden met prachtige punten, maar er komt geen applaus. De ambiance en de sfeer zijn volledig weg. Dat is ook voor de spelers heel anders, want Djokovic, bijvoorbeeld, viert zijn overwinningen altijd met een gebaar naar het publiek. Nu is dat voor lege tribunes. Bij sommige banen zullen er zelfs geen lijnrechters zijn en zal alles elektronisch gaan met Hawk Eye Live en computerstemmen.'Het niveau zal er wel niet onder lijden, want het gaat om een grandslam en dan is iedereen op zijn best. Dat is een van de vier hoogtepunten van het seizoen en dan moet je er staan. Met slecht tennis ga je er niet winnen, dat zag je ook al in Cincinnati. Tennis is natuurlijk ook een individuele sport en dan ben je sowieso al op jezelf aangewezen.'Iedereen is eigenlijk al gewoon heel blij dat er gespeeld mag worden, want de financiële belangen voor de organisatie en de spelers waren veel te groot. Die zullen er wel alles aan doen om het hele toernooi uit te spelen. Denk maar aan de lager geklasseerde spelers die al 51.500 euro winnen als ze de eerste ronde verliezen. Dat is broodnodig voor hen.'Hoe zal de US Open corona buitenhouden?De Hous: 'De organisatie is enorm streng. Alle spelers moeten in hun hotel blijven. Die worden dan vervoerd met een busje van en naar het terrein. En alle velden en de hele site zijn verboden terrein. Zelfs de meeste journalisten mogen er niet in. Het is dus allemaal heel gelimiteerd.'Maar ze zitten al meteen met een groot probleem met Benoit Paire, die na twee negatieve tests ineens positief testte. Die werd dan meteen naar huis gestuurd, net zoals dat het geval zal zijn bij alle positieve tests, maar wat doe je dan met de spelers met wie hij in contact stond? Alle Franse spelers klieken wat samen, met ook nog David Goffin, bijvoorbeeld. Dat is nog absoluut niet duidelijk. Laat ons maar hopen dat het allemaal wordt uitgespeeld.'Kim Clijsters was twijfelachtig voor de US Open door een buikblessure, maar die lijkt nu toch in orde te zijn. Wat kan ze, als wildcard bereiken, op dit toernooi?De Hous: 'Iedereen stelt zich vooral de vraag of het lichaam het gaat kunnen volhouden, want die blessure liep ze op in het World Team Tennistoernooi, waar het allemaal heel korte sets waren. Maar nu moet ze alles geven in twee winnende sets, dus we houden toch een beetje ons hart vast wat betreft dat lichaam.'Mocht het lichaam het houden, dan zie ik ze wel zo de halve finales bereiken, want er ontbreken heel veel toppers bij de vrouwen. Maar liefst zes speelsters uit de top 10 ontbreken op de US Open. Nummers 1 en 2, Ashleigh Bartey en Simona Halep, zijn afwezig en ook titelverdedigster Bianca Andreescu is er niet bij. Dan stijgen de kansen van Kim Clijsters, maar de andere tennissers, met onder meer Naomi Osaka, weten dat ook wel en gaan ook vol voor de winst. Zoveel kansen op een grandslam heb je ook weer niet.'In de derde ronde kan het trouwens een heel interessante ontmoeting worden tussen Clijsters en onze nummer 1 Elise Mertens. Dat wordt de eerste wedstrijd tussen hen, dus dat zal heel bijzonder worden.'2Kan Elise Mertens misschien ook wel verrassen op deze US Open?De Hous: 'Ja, zeker. Haar voordeel is dat ze geweldig aan het tennissen is en al veel matchen, met onder meer een finale en halve finale, achter de rug heeft, dus de automatismen beginnen al snel terug te keren bij haar. Die halve finale was trouwens op het WTA-toernooi van Cincinnati. Vreemd genoeg werd die niet gespeeld in Cincinnati maar op de site van de US Open, dus ze is de banen ook al wat gewoon. Ik zie haar dan ook als een van de outsiders in New York.'Bij de mannen hebben Rafael Nadal en Roger Federer afgezegd. Ligt de weg nu open voor Novak Djokovic om een 18e grandslamtitel te behalen?De Hous: 'Eerlijk gezegd zie ik niemand op de tabellen staan die hem kan verslaan. In de halve finales kan hij misschien nog tegen Stefanos Tsitsipas uitkomen, dat kan lastig worden. Maar dat zal het ook wel een beetje zijn. Je hebt dan wel 8 spelers uit de top 10 die wel nog meedoen, maar die gaan Djokovic niets in de weg leggen, denk ik.'Djokovic is ook gebrand om de beste speler aller tijden te worden. Aan het aantal toernooien van Federer en Nadal komt hij nog niet, maar qua grandslams zit het heel kort op elkaar, en daar word je op afgerekend aan het einde van je carrière. Nadal heeft er 19, Federer 20. Als Djokovic nu wint, komt hij op 18, die kans zal hij zeker niet laten liggen.'Kim Clijsters en Elise Mertens zijn outsiders bij de vrouwen, maar wat mogen we bij de mannen verwachten van David Goffin?De Hous: 'Moeilijk te zeggen. Ik vond hem de laatste weken wat zonder grinta spelen en een kwartfinale tegen Djokovic kan zeker, maar dan moet hij toch al veel goeie spelers naar huis sturen. Dat het nu drie winnende sets zijn, speelt in zijn voordeel, maar hij moet in de eerste ronde al tegen Reilly Opelka, een opslagkanon van 2,11 meter. Dat wordt al een eerste grote test. En dan komen nog Filip Krajinovic, Denis Sjapovalov... Geen cadeaus voor Goffin. Als hem dat allemaal lukt en dan tegen Djokovic mag uitkomen, is zijn toernooi al meer dan geslaagd.'