Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 20: KV Mechelen - KAA Gent van 1 mei 2019.

Als we de bekerhelden van KV Mechelen een naam moeten geven, dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Nikola Storm en Germán Mera, de doelpuntenmakers. Storm voetbalt nog altijd bij Malinwa, Mera keerde na de bekerfinale terug naar Colombia, waar hij nu bij Atlético Junior FC speelt.

Maar wie ook een uitzonderlijke prestatie leverde die dag, was de Nederlandse doelman Michael Verrips. Toch laat die naam nu een bittere nasmaak bij KV Mechelen. Enkele maanden na zijn heroïsche optreden koos de keeper er immers voor om halsoverkop te vertrekken.

Ondanks zijn nog lopende contract tot 2021 pakte Verrips in juli 2019 zijn koffers en trok Het Kanaal over, naar Sheffield United. Hij wees daarvoor naar de veroordeling van Malinwa in het matchfixingluik van operatie Propere Handen. In de zomer van 2019 werd geel-rood - in het zog van vier van zijn bestuurders - op tuchtrechtelijk vlak aansprakelijk geacht voor competitievervalsing bij zijn thuismatch van 11 maart 2018 tegen Waasland-Beveren. Verrips greep die veroordeling aan als dringende reden.

Door zijn actie zag KV een fikse transfersom door zijn neus geboord. Er was destijds sprake van drie à vier miljoen euro, een pak meer dan wat de club uiteindelijk, na maanden van juridisch gebakkelei, kreeg van Sheffield United.

Voor Verrips ging intussen een droom in vervulling. In april van dit jaar bleek dat uit een interview met het Nederlandse magazine Elf Voetbal: 'Drie jaar geleden trainde ik bij MVV als een malle. Als de training was afgelopen, ging ik nog door. Ik was elke dag als eerste op de club en als laatste weg. Ze vroegen me dan: 'Waarom?' Ik antwoordde dat ik over drie jaar in de Premier League wilde keepen. Daar gaf ik alles voor.'

Hij heeft er wel alles voor gegeven, de nog altijd maar 24-jarige doelman vervult bij Sheffield voorlopig niet meer dan een rol in de schaduw. Begin januari van dit jaar mocht hij debuteren in de derde ronde van de FA Cup, tegen vijfdeklasser AFC Fylade. Hij blesseerde zich daarbij in de eerste helft.

Sindsdien kwam hij nog ... nul keer in actie. Aaron Ramsdale, nog maar 22, is de onbetwiste nummer één in doel. Tot overmaat van ramp bengelt Sheffield United hopeloos laatste in de Premier League, met één schamel puntje uit elf wedstrijden. De heroïek van 1 mei 2019 in het Koning Boudewijnstadion is op dit moment ver weg voor Michael Verrips...

Fiche van de match Goals: Jean-Luc Dompé 32'; Nikola Storm 38'; Germán Mera 62' Heizelstadion, Brussel Bekerfinale 2018/19 1 mei 2019

