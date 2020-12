Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 24: Anderlecht-Club Brugge van 11 november 2012.

In zijn eerste ervaring als hoofdcoach liet Philippe Clement niet meteen een onuitwisbare indruk na. Toch zou hij een paar jaar later uitgroeien tot de sterke man bij Club Brugge.

Maar die dag in 2012 maakte het blauw-zwarte schip zowat overal water. De man die nu op zoek is naar de ideale nummer 9 voor Club Brugge, liet destijds Carlos Bacca op de bank. Maar in het oog sprong toen vooral het gemak waarmee de ploeg van John van den Brom voetbalde. Tegen apathische Bruggelingen kwam het zes keer tot scoren. Zes keer was de doelpuntenmaker iemand anders: Massimo Bruno (1-0), Dieumerci Mbokani (2-0), Milan Jovanovic (3-0), Sacha Kljestan (4-0), een zeldzame goal van Lucas Biglia (5-0) en Dennis Praet (6-1).

De vier Brugse verdedigers die toen op het veld stonden, is mogelijk de zwakste achterlinie uit de geschiedenis van blauw-zwart. Clement stelde toen van links naar rechts op: Bart Buysse, Jordi Figueras, Michael Almebäck en Tom Hogli.

Fiche van de match Goals: Massimo Bruno 22'; Dieumerci Mbokani 33'; Milan Jovanovic 41'; Sacha Kljestan 54'; Maxime Lestienne 59'; Lucas Biglia 86'; Dennis Praet 90'. Constant Vanden Stockstadion, Brussel competitiewedstrijd 2012/13 11 november 2012

