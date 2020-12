Op basis van de input van onze lezers stelde Sport/Voetbalmagazine een top 25 van kippenvelmatchen aller tijden samen. Vandaag nummer 9: Arsenal-Anderlecht van 4 november 2014.

Arsenal-Anderlecht was het soort wedstrijd waar je van dacht: dit zou wel eens een pandoering kunnen worden. Het zou zelfs geen schande geweest zijn, want het lot had Anderlecht niet echt verwend bij de indeling van de poules: Arsenal, Dortmund en Galatasaray. Pittig.

Paars-wit begon de campagne met een oververdiend punt in Turkije (1-1), maar moest dan twee keer thuis de duimen leggen: 0-3 tegen de Duitsers en op de valreep 1-2 tegen de Engelsen. Veel kansen werden Anderlecht dus niet toegedicht toen het kort nadien de verplaatsing naar Londen moest maken.

Na een uur leek een nieuw fiasco in de maak. De Brusselaars waren niet alleen zwakker dan hun tegenstander, ze gaven de goals ook in geschenkverpakking weg. Eerst was er een onnodige penaltyfout van Chancel Mbemba na een jeugdzonde van Youri Tielemans. Dan beging Anthony Vanden Borre, voorbijgesneld door Alexis Sánchez, een overtreding die een gevaarlijke vrije trap opleverde. Ten slotte was er dom balverlies van Sacha Kljestan, die ritme miste maar de geblesseerde Steven Defour moest vervangen. Enfin, voor er een uur was weggetikt, stond er een duidelijke 3-0 op het scorebord.

En dan begon het mirakel van de paars-witte remontada. Met twaalf medeplichtigen: elf té zelfzekere Gunners en een Franse scheidsrechter. Eerst kende die een buitenspeldoelpunt van Vanden Borre goed (geen VAR in die tijd). Nadien kreeg Aleksandar Mitrovic een lichte penalty mee. Tielemans wilde die nemen, maar Olivier Deschacht gaf de bal aan Vanden Borre. Helemaal op het einde zette Mitrovic nog zijn hoofd tegen een voorzet en was het onverhoopte punt binnen.

De dag erop sprak de Belgische pers van 'het mirakel van Londen'. De mannen van Arsène Wernger zaten in zak en as. De bende van Besnik Hasi mocht dromen van een Europese overwintering. Dat zou ook lukken, na een thuiszege tegen Galatasaray (2-0) en een derde gelijkspel op verplaatsing, bij Dortmund (1-1). In de Europa League zou Anderlecht vervolgens uitgeschakeld worden door Dinamo Moskou.

Fiche van de match Goals: Mikel Arteta 25'; Alexis Sánchez 29'; Alex Oxlade-Chamberlain 58'; Anthony Vanden Borre 61' 73'; Aleksandar Mitrovic 90' Emirates Stadium, Londen Speeldag 4 poulefase Champions League 4 november 2014

Arsenal-Anderlecht was het soort wedstrijd waar je van dacht: dit zou wel eens een pandoering kunnen worden. Het zou zelfs geen schande geweest zijn, want het lot had Anderlecht niet echt verwend bij de indeling van de poules: Arsenal, Dortmund en Galatasaray. Pittig. Paars-wit begon de campagne met een oververdiend punt in Turkije (1-1), maar moest dan twee keer thuis de duimen leggen: 0-3 tegen de Duitsers en op de valreep 1-2 tegen de Engelsen. Veel kansen werden Anderlecht dus niet toegedicht toen het kort nadien de verplaatsing naar Londen moest maken. Na een uur leek een nieuw fiasco in de maak. De Brusselaars waren niet alleen zwakker dan hun tegenstander, ze gaven de goals ook in geschenkverpakking weg. Eerst was er een onnodige penaltyfout van Chancel Mbemba na een jeugdzonde van Youri Tielemans. Dan beging Anthony Vanden Borre, voorbijgesneld door Alexis Sánchez, een overtreding die een gevaarlijke vrije trap opleverde. Ten slotte was er dom balverlies van Sacha Kljestan, die ritme miste maar de geblesseerde Steven Defour moest vervangen. Enfin, voor er een uur was weggetikt, stond er een duidelijke 3-0 op het scorebord. En dan begon het mirakel van de paars-witte remontada. Met twaalf medeplichtigen: elf té zelfzekere Gunners en een Franse scheidsrechter. Eerst kende die een buitenspeldoelpunt van Vanden Borre goed (geen VAR in die tijd). Nadien kreeg Aleksandar Mitrovic een lichte penalty mee. Tielemans wilde die nemen, maar Olivier Deschacht gaf de bal aan Vanden Borre. Helemaal op het einde zette Mitrovic nog zijn hoofd tegen een voorzet en was het onverhoopte punt binnen. De dag erop sprak de Belgische pers van 'het mirakel van Londen'. De mannen van Arsène Wernger zaten in zak en as. De bende van Besnik Hasi mocht dromen van een Europese overwintering. Dat zou ook lukken, na een thuiszege tegen Galatasaray (2-0) en een derde gelijkspel op verplaatsing, bij Dortmund (1-1). In de Europa League zou Anderlecht vervolgens uitgeschakeld worden door Dinamo Moskou.