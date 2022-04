KMSK Deinze en coach Wim De Decker (40) hebben in onderling overleg beslist om na anderhalf seizoen een punt te zetten achter hun samenwerking. Ook de rest van de technische staf mag na dit seizoen beschikken. Dat heeft de club uit de 1B Pro League maandag bekendgemaakt.

KMSK Deinze eindigde op de vierde plaats in de 1B Pro League, wat niet strookte met de ambities van het bestuur.

Na het vertrek van David Gevaert werd Wim De Decker in maart 2021 aangesteld als hoofdcoach van de Oost-Vlaamse club. Coach-ad-interim Cédric Vlaeminck nam echter de resterende wedstrijden van het seizoen 2020-21 voor zijn rekening, pas in de zomer van 2021 trad De Decker op het voorplan. Hij stelde toen zijn technische staf samen: Pieterjan Monteyne werd T2, Flavien Le Postollec T3, Brian Vandenbussche keeperstrainer en Frederik Bracke physical coach. Hun contracten lopen, net zoals dat van DeDecker, eind dit seizoen af.

'Het is een zeer mooie ervaring geweest voor mij en voor de rest van de staf', aldus De Decker, die eerder Antwerp en AA Gent coachte. 'We hebben de nodige fundamenten kunnen leggen waarop de club nu verder kan bouwen. Mijn staf en ik wensen de club dan ook heel veel succes.'

'Het was een moeilijke beslissing, maar de club en de coaches zijn overeengekomen om na afloop van het seizoen 2021-22 elk hun eigen weg te gaan', stelt Chief Strategy Officer Akihisa Iizuka. 'Deze staf is altijd professioneel en zorgzaam geweest voor iedereen. Ze hebben steeds hun uiterste best voor het team gedaan. We willen dan ook onze diepe dankbaarheid uitspreken', klinkt het.

