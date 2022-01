Voorzitter Denijs Van De Weghe en zijn bestuursploeg van KMSK Deinze hebben een principiële overeenkomst bereikt met ACA Football Partners, een investeringsmaatschappij uit Singapore. Door de samenwerking hoopt de voorzitter de vooropgestelde ambities in 1B waar te maken. Denijs Van De Weghe en zijn echtgenote, Kathleen Gevaert, blijven hun huidige rol binnen het bestuur vervullen en zullen ook het stadionproject verder blijven opvolgen.

'Om een antwoord te kunnen bieden aan deze toekomstige uitdagingen van het professioneel voetbal zijn er belangrijke investeringen nodig in zowel spelers als infrastructuur. We zijn dan ook enorm verheugd dat ACAFP mee wil gaan in dit verhaal. Op deze manier kunnen we onze club verder uitbouwen', stelde voorzitter Van De Weghe. 'KMSK Deinze zal een centrale club worden binnen het multi-club ownership model van ACAFP. Er wordt, met andere woorden, een Europese structuur met meerdere clubs opgericht waarin KMSK Deinze een centrale rol zal vervullen.'

'De komst van ACAFP betekent echter niet het einde van KMSK Deinze zoals de club gekend is', vervolgde Van De Weghe. 'Mijn echtgenote en ikzelf blijven uiteraard aan boord in de huidige rol en zullen waken over het familiale en warme karakter van de club. Wij blijven ook het stadionproject in goede banen leiden, zodat de club binnenkort in een stadion kan spelen dat voldoet aan alle eisen van het professioneel voetbal. We voorzien nog een persconferentie op latere datum waarop de korte- en langetermijnstrategieën verder toegelicht zullen worden', besloot de voorzitter.

Denijs Van De Weghe werd in 2011 waarnemend voorzitter en is sinds 2012 officieel voorzitter van de club. KMSK Deinze staat momenteel vierde in de 1B Pro League.

'Om een antwoord te kunnen bieden aan deze toekomstige uitdagingen van het professioneel voetbal zijn er belangrijke investeringen nodig in zowel spelers als infrastructuur. We zijn dan ook enorm verheugd dat ACAFP mee wil gaan in dit verhaal. Op deze manier kunnen we onze club verder uitbouwen', stelde voorzitter Van De Weghe. 'KMSK Deinze zal een centrale club worden binnen het multi-club ownership model van ACAFP. Er wordt, met andere woorden, een Europese structuur met meerdere clubs opgericht waarin KMSK Deinze een centrale rol zal vervullen.' 'De komst van ACAFP betekent echter niet het einde van KMSK Deinze zoals de club gekend is', vervolgde Van De Weghe. 'Mijn echtgenote en ikzelf blijven uiteraard aan boord in de huidige rol en zullen waken over het familiale en warme karakter van de club. Wij blijven ook het stadionproject in goede banen leiden, zodat de club binnenkort in een stadion kan spelen dat voldoet aan alle eisen van het professioneel voetbal. We voorzien nog een persconferentie op latere datum waarop de korte- en langetermijnstrategieën verder toegelicht zullen worden', besloot de voorzitter. Denijs Van De Weghe werd in 2011 waarnemend voorzitter en is sinds 2012 officieel voorzitter van de club. KMSK Deinze staat momenteel vierde in de 1B Pro League.